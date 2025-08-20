Pomahnitali muškarac je državljanin Italije.

Izvor: printscreen/Daily mail

Neimenovani muškarac završio je u pritvoru na aerodromu u Milanu nakon što je navodno zapalio kante, razbio ekrane za prijavu čekićem i napao osoblje.

Osumnjičenog su zaustavili zaposleni na Terminalu 1, nakon što je navodno divljao kroz aerodrom sa čekićem. Snimci sa aerodroma jutros su pokazali crni dim koji se diže iz unutrašnjosti terminala dok su putnici pokušavali da pobjegnu.

Na slikama se vidi osumnjičeni, koji je prikovan za zemlju. Lokalni mediji su izvijestili da ga je zaustavilo osoblje.

Un matto ha dato fuoco alla zona check in isola 4 di#MalpensaT1. Metà zona check in è chiusa in attesa che si possa ripristinare l'operatività in sicurezza.



Nel parliamo QUI SUL FORUMhttps://t.co/KETrbU0Q7Y#emergenza#milano#incendio#aeroportopic.twitter.com/3BqcUSXP3M — Associazione Aeroporti Lombardi ✈️ (@aptlombardi)August 20, 2025

Osumnjičeni je navodno "uništavao ekrane između šaltera 12 i 13". U pitanju je navodno državljanin Italije, koji nema krivični dosije.