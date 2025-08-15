Dok međunarodni posrednici povremeno pokreću pitanje mogućeg primirja između Ukrajine i Rusije, uz razmjenu teritorija kao kompromisno rešenje, raspoloženje među Ukrajincima pokazuje potpuno drugačiju sliku.

Izvor: X/@BNODesk

Prema anketama i izjavama građana, ogromna većina smatra da bi takav potez bio neprihvatljiv, bez obzira na cijenu produženog rata.

"Ovo je naša zemlja, kako da je predamo? Nema šanse!", kaže jedan od anketiranih stanovnika, naglašavajući da bi predaja bilo kog dijela teritorije značila odricanje suvereniteta i identiteta.

Na istom stanovištu su i mnogi borci na frontu. Iako su svjesni iscrpljenosti i nedostatka resursa, kažu da je nastavak otpora jedini izbor. Jedan ukrajinski vojnik, koji je već mjesecima u zoni borbenih dejstava, opisuje situaciju metaforom iz svijeta kockanja:

"Rat je kao kazino - što duže igraš, više gubiš. Ali ako sada stanemo, gubimo sve".

Prema istraživanjima javnog mnjenja, ideja o primirju koje bi podrazumevalo ustupke teritorije, poput Donbasa ili Krima, ima izuzetno nisku podršku u javnosti. Mnogi smatraju da bi to samo ohrabrilo Rusiju na dalju agresiju.

"Ako jednom damo, oni će tražiti još. Moramo se boriti do kraja", poručuje mlada učiteljica iz Kijeva.

Rat iscrpljuje Ukrajinu

Politički analitičari napominju da iako rat iscrpljuje Ukrajinu, i ekonomski i demografski, nacionalni identitet i borba za teritorijalni integritet trenutno imaju snažniji uticaj na javno mnjenje nego želja za brzim mirom, prenosi BBC.

Ovakvi stavovi komplikuju svaki mirovni proces i pokazuju koliko je duboko ukorenjeno uvjerenje da je svaki pedalj zemlje vrijedan borbe. Za mnoge Ukrajince, ideja "mir za teritoriju" nije opcija čak i po cijenu dugotrajne patnje.