Kozak je pokušao da ubijedi Putina da započne mirovne pregovore.

Izvor: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia

Zamjenik šefa ruske predsjedničke administracije Dmitrij Kozak predložio je predsjedniku Vladimiru Putinu da se okonča rat u Ukrajini i pokrene mirovni proces, prenosi Njujork tajms.

Izvori bliski Kremlju kažu da je Kozak pokušao da ubijedi Putina da započne mirovne pregovore. Ranije ove godine, Kozak je, prema riječima njegovih kolega, iznio konkretan predlog za prekid borbi i otvaranje dijaloga sa ciljem postizanja mira.

Kozak je takođe pozvao na unutrašnje reforme u Rusiji, uključujući jačanje državne kontrole nad bezbjednosnim službama i uspostavljanje nezavisnog pravosuđa.

Iako se javno nije protivio ratu unutar vlade, izvori kažu da je Kozak jedini visoki zvaničnik u Putinovom krugu koji je otvoreno izrazio neslaganje sa trenutnim pravcem ruske politike. Prije početka sukoba bio je poznat po svojoj oštroj retorici prema Kijevu, ali je interno upozoravao na ozbiljne posledice po Rusiju, uključujući snažan otpor Ukrajinaca.

Njegov stav, prema pisanju Njujork tajmsa, navodno je doveo do zahlađenja odnosa sa Putinom. Kozak se rijetko pojavljuje u javnosti, dok je njegov kolega Sergej Kirijenko, snažan pristalica rata, preuzeo većinu njegovih dužnosti i redovno posjećuje okupirane teritorije Ukrajine.

Uprkos padu političkog uticaja, Kozak zadržava izvjestan pristup ruskom predsjedniku, što se tumači kao odraz Putinove dugogodišnje lojalnosti bliskim saradnicima.

U međuvremenu, bivši predsjednik SAD Donald Tramp je najavio da će 15. avgusta održati sastanak sa Vladimirom Putinom u američkoj državi Aljasci. Prema najavama, glavna tema razgovora biće rat u Ukrajini.

Nekoliko medijskih izvora takođe izvještava da učešće ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na samitu nije isključeno, što bi označilo potencijalno ključni korak ka obnavljanju diplomatskih napora za okončanje sukoba, prenosi Jutarnji.