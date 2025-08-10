Prema NASA, hondrit je najzastupljenija vrsta kamenog meteora, a njegova starost procjenjuje se na otprilike 4.6 milijardi godina.

Izvor: X/ferozwala/printscreen

Naučnici su utvrdili da je meteor koji se nedavno srušio na porodičnu kuću u američkoj saveznoj državi Džordžiji stariji od planete Zemlje. Svemirski kamen proletio je nebom usrijed bijela dana 26. juna i eksplodirao, što je zabilježila i NASA.

Istraživači sa Univerziteta u Džordžiji analizirali su fragmente stene koja je probila krov kuće u gradu Mek Donou. Na temelju analize utvrdili su da je meteor nastao prije više od 4.6 milijardi godina, što ga čini starijim od naše planete.

Brojni stanovnici Džordžije i susjednih država prijavili su stotine viđenja vatrene kugle, propraćene glasnim tutnjajućim zvukom. Iako se stijena tokom prolaska kroz atmosferu brzo smanjivala, u trenutku udara u krov kuće u okrugu Henri i dalje se kretala brzinom od najmanje jednog kilometra u sekundi.

Nekoliko fragmenata koji su pogodili kuću predato je naučnicima na analizu.

"Ovaj specifični meteor koji je ušao u atmosferu imao je dugu istoriju prije nego što je dospio na tlo Mek Donoa", izjavio je Skot Haris, geolog sa Univerziteta u Džordžiji.

#Breaking

Meteor CRASHES into Earth in BROAD DAYLIGHT!



▪️A geologist says a meteorite fragment that smashed through a man’s roof in#Henry_County,#Georgia, is older than#Earthitself.pic.twitter.com/mrcxjIzS60#USA

▪️A massive fireball, seen by thousands across multiple… — ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala)August 9, 2025

Koristeći optičku i elektronsku mikroskopiju Haris i njegov tim utvrdili su da je riječ o hondritu. Prema NASA, to je najzastupljenija vrsta kamenog meteora, a njegova starost procjenjuje se na otprilike 4.6 milijardi godina.

Vlasnik kuće ispričao je kako i dalje pronalazi komadiće svemirske prašine oko svog doma. Objekt, službeno nazvan meteorit Mek Donou, 27. je pronađeni meteor na području Džordžije.

"Nekada se očekivalo da se ovakvo nešto dogodi jednom u nekoliko decenija, a ne više puta u 20 godina", kazao je Haris.

"Moderna tehnologija pomoći će nam da pronađemo sve više meteora", dodao je.

Haris se nada da će objava njegovih otkrića o sastavu i brzini asteroida pomoći u boljem razumijevanju prijetnji koje predstavljaju budući udari.

"Jednog dana, a nikad ne znamo kada, nešto veliko će udariti i stvoriti katastrofalnu situaciju. Ako se možemo zaštititi od toga, želimo to da učinimo", zaključio je.

(BBC/MONDO)