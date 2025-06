Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnej, izjavio je da je izraelsko bombardovanje Irana 13. juna "velika greška" i "težak zločin" koji mora biti kažnjen.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnej nazvao je bombardovanje Irana, koje je Izrael pokrenuo 13. juna, ''velikom greškom'' i ''velikim zločinom''. Objavu je pratila fotografija lobanje sa Davidovom zvezdom iza koje su projektili i zapaljene zgrade, prenosi Al Džazira.

''Cionistički neprijatelj je počinio ozbiljnu grešku, težak zločin; to mora biti kažnjeno i mi to radimo, radimo to sada", naveo je Hamnej u svojoj prvoj izjavi na društvenim mrežama od američkih napada na Iran.

#همین_حالا

مجازات ادامه دارد



دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی را مرتکب شده؛ باید مجازات بشود و دارد مجازات میشود؛ همین حالا دارد مجازات میشود.#الله_اکبرpic.twitter.com/wH6Wk9nNhJ — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa)June 23, 2025

Premijer Izraela Benjamin Neranjahu u nedelju je izjavio da je Tel Aviv blizu ostvarivanja svojih ciljeva u Iranu, odnosno, kako je naveo, uklanjanja prijetnji od balističkih raketa i nuklearnog programa.