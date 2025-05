Bivši američki general i šef CIA, Dejvid Petreus, upozorio je Evropu na sledeće korake Vladimira Putina.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Ruski predsjednik Vladimir Putin će napasti zemlju članicu NATO-a ako ostvari uspjeh u Ukrajini, upozorio je u petak Dejvid Petreus, istaknuti bivši američki general i šef CIA. On smatra da bi Litvanija mogla da bude najviše ugrožena, piše MSN.

Rusija bi, kaže on, mogla da pokrene napad na baltičku državu kako bi testirala odlučnost Zapada ili bi to bio samo uvod za širu ofanzivu. Petreus, koji je vodio CIA nakon vojne karijere, takođe je kritikovao sadašnjeg predsjednika SAD Donalda Trampa zbog njegovog višestrukog popuštanja Putinu.

Takođe je kritikovao bivšeg predsjednika Džoa Bajdena zbog toga što nije adekvatno naoružao ukrajinske snage.

Petreus je takođe pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo da se povuče iz međunarodnih sporazuma koji zabranjuju upotrebu kasetne municije na bojnom polju. On je naglasio da takvo oružje može igrati ključnu ulogu u odvraćanju.

"Već smo vidjeli tri situacije u kojima je američki predsjednik prijetio da ćemo za dvije nedelje morati da krenemo drugim putem. Vidjećemo šta će se zapravo desiti ovog puta. SAD su previše dugo oklijevale sa pojedinačnim odlukama, poput one o tenkovima M1 Abrams. Slijep čovjek u mraku bi vidio da Ukrajincima trebaju borbeni avioni F-16", rekao je Petreus.

Isto se, kaže on, dogodilo i sa višecjevnim raketnim sistemima, poboljšanom konvencionalnom municijom i ukidanjem ograničenja na njihovu upotrebu.

"Sve je to bilo veoma neproduktivno za Ukrajince. Svaki put bi morali da mole, čekaju, a onda bismo im rekli ne, i onda bi možda na kraju ipak dobili ono što su željeli. Trebalo je do sada toliko da učinimo za Ukrajince da mogu da promijene odnos snaga na bojnom polju i pokažu Moskvi da ne može da ostvari dodatne teritorijalne dobitke bez neprihvatljivo visoke cijene, s obzirom na to da je čak i ono što je neprihvatljivo drugima i dalje prihvatljivo Rusiji", smatra Petreus.

Cilj je da sruše Zelenskig i krenu na Litvaniju

Dodaje da je cilj Rusije da svrgne predsednika Volodimira Zelenskog, postavi marionetskog vođu i preuzme kontrolu nad cijelom Ukrajinom.

"Kada to postignu, fokusiraće se na jednu od baltičkih država. Litvanija je često pominjana u Putinovim govorima i trebalo bi da je shvatimo ozbiljnije", upozorava Petreus.

(Jutarnji list/Mondo)