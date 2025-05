CNN nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost radio prenosa niti direktno poveže razgovore sa snimcima drona, ali je forenzički stručnjak koji je analizirao audio snimke rekao da nema naznaka da su snimci falsifikovani.

Izvor: Ministarstvo odbrane Ukrajine

Jeziva komunikacija je dio niza presretnutih razgovora između ruskih vojnika za koje ukrajinske vlasti tvrde da dokazuju da ruski komandanti naređuju svojim ljudima da pogube ukrajinske vojnike koji se predaju, izvještava CNN.

Radio komunikacije koje je presrela Ukrajina, a koje je CNN dobio od ukrajinske obavještajne službe, vremenski se poklapaju sa snimcima drona za koje se tvrdi da prikazuju pogubljenje ukrajinskih vojnika u Zaporoškoj oblasti prošlog novembra.

Na snimku se vidi šest vojnika kako leže licem nadolje na zemlji. Najmanje dvoje je ubijeno iz neposredne blizine, a jedan je odveden.

Ukrajinsko državno tužilaštvo pokrenulo je istragu o ovim smrtnim slučajevima, a posle incidenta, na društvenim mrežama je objavljena fotografija snimljena dronom. Ukrajinski zvaničnik upoznat sa istragom potvrdio je da su radio komunikacije koje je dobio CNN bile uključene u istragu.

Intercepted Russian radio chatter appears to capture orders to kill surr...https://t.co/FU8NB8lf2Hvia@YouTube — Karl-Erik Holmström (@travkalle)May 21, 2025

Nema naznaka da su audio snimci falsifikovani

CNN nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost radio prenosa niti direktno poveže razgovore sa snimcima drona, ali je forenzički stručnjak koji je analizirao audio snimke rekao da nema naznaka da su snimci falsifikovani.

Vodeći istražitelj UN i jedan zapadni obavještajni zvaničnik rekli su za CNN da su presretnuti razgovori i snimci drona u skladu sa drugim dokumentovanim slučajevima u kojima su ruske snage navodno pogubile ukrajinske vojnike koji su se predali.

Moris Tidbol-Binc, specijalni izvjestilac UN za vansudska ubistva, rekao je da radio komunikacije i snimci ukazuju na to da ruske snage ubijaju vojnike koji su se predali, što su Ujedinjene nacije ranije primijetile.

Tidbal-Binc, koji je istraživao slične slučajeve, opisao je takve incidente kao ozbiljna kršenja međunarodnog prava i naglasio da veruje da takvo ponašanje mogu odobriti samo najviše vlasti u Rusiji.

"Zarobiti komandanta i ubiti ostale"

Presretnuti radio razgovori otkrivaju glas ruskog komandanta koji razgovara sa vojnicima na frontu. CNN nije mogao da potvrdi njegov identitet. Dva vojnika u komunikaciji koriste pozivne znakove "Arta" i "Bijeli".

Prema transkriptu koji je CNN-u dostavio ukrajinski obavještajni zvaničnik, komunikacija je počela u 12:05 po lokalnom vremenu, kada je počela ofanziva, i trajala je do 12:31, kada je komandant naredio povlačenje zbog mogućnosti pojave ukrajinskog drona.

Komandant je šest puta izdao naređenje za likvidaciju. Prvi se čuo u 12:22: "Pitajte ko je komandant. Ko je komandant? Pitajte. Zarobite komandanta, ubijte ostale".

Četiri minuta kasnije, on ponovo naređuje: "Uradi to. Zarobi komandanta. To je to. Uzmi one koji su više, riješi se ostalih." Komandant često traži izvještaj sa terena: "Odgovorite, da li se predaju ili ne?" Arta javlja da nisu pronašli komandanta, već samo "višeg oficira".

Snimak dronom pokriva period od 12:27 do 12:30 i podudara se sa komandama iz radio razgovora. U 12:28, komandant izdaje šesto naređenje, a vojnik sa maskom i tamnozelenom uniformom izlazi iz žbunja i prilazi zatvorenicima.

"Je*i se! Uzmi višeg, riješi se ostalih!" Na snimku se vidi ukrajinski vojnik kako gestikulira prema Rusima, a zatim mu maskirani vojnik puca u glavu. Komandant zatim pita: "Da li su riješeni? Pitanje. Da li su riješeni? Pitanje".

"Arta! Arta! Ovde Bijeli, primljeno!"

"Ubili smo ostale“.

Na snimku se vidi drugi ukrajinski vojnik, vjerovatno komandant, koji ustaje, skida pancir, a zatim biva odveden. Ruski komandant izražava zabrinutost kada se dron i dim od eksplozije vide na snimku, a zatim naređuje povlačenje.

Kurir.rs/CNN/Index