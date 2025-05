Tramp o sporazumu s Iranom na GCC u Rijadu

Izvor: X/@RapidResponse47/Screenshot

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se danas arapskim liderima na sastanku Saveta za saradnju u Zalivu (GCC) u saudijskoj prijestonici Rijadu.

"Mnogi gledaju na ovo sa zavišću", kazao je Tramp na početku govora i dodao da su "nevjerovatni sporazumi nadomak ruke ovom regionu".

On je rekao da želi da sklopi sporazum s Iranom, ali da su uslovi da bi se to desilo to da Teheran "prestane da sponzoriše terorizam" i "ne smije da ima nuklearno oružje".

Tramp je poručio i da polaže nade u budućnost Palestinaca ispunjenu "bezbjednošću i dostojanstvom", ali i dodao da to ne može da se dogodi dok njihovi lideri u Pojasu Gaze nastavljaju sa nasiljem.

Šef Bijele kuće se takođe zahvalio arapskim liderima za pomoć u oslobađanju izraelsko-američkog taoca Idana Aleksandera iz zarobljeništva Hamasa.

On je rekao i da mu je bila "čast" da ukine sankcije Siriji nakon razgovora sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

"To će biti dobra stvar", naveo je Tramp.

Predsjednik SAD je kazao i da je na kraju njegovog prvog mandata sve na Bliskom istoku bilo "usmjereno ka miru" i da se nada da će se taj napredak sada dalje nastaviti.





On je na kraju govora arapskim liderima poručio da "cio svijet" priča o tome šta rade i dodao da će oni od Bliskog istoka načiniti "geografski centar svijeta", posebno pohvalivši saudijskog princa prijestolonaslednika Mohameda bin Salmana.

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)