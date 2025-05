Vitkof o Trampovom ultimatumu Rusiji i Ukrajini

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp dao je ultimatum Moskvi i Kijevu: ili će ubrzo doći do napretka u mirovnim pregovorima ili će se SAD povući iz tog procesa.

To je u intervjuu za Brajtbart njuz izjavio Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

"Predsjednik je objema stranama dao ultimatum: ako ne dođe do direktnih pregovora, i ako se to ne dogodi vrlo brzo, on smatra da bi SAD trebalo da se povuku iz ovog sukoba - šta god to tačno značilo - i jednostavno prestanu da budu uključene", rekao je Vitkof u razgovoru snimljenom 8. maja, prije nego što su počele rasprave o mogućim pregovorima na visokom nivuo u Turskoj 15. maja.

Indeks prenosi da je Vitkof jedna od ključnih osoba u Trampovim pokušajima da posreduje u mirovnim pregovorima između Moskve i Kijeva.

Lično se više puta sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i s ukrajinskim i evropskim zvaničnicima.

Vitkof je za Brajtbart njuz rekao da je sastanak predsjednika Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina "potpuno moguć".

Zelenski je predložio da se s Putinom sastane 15. maja u Istanbulu, što bi to njihov prvi susret od početka rata punog obima u februaru 2022, ali i pozvao Kremlj na bezuslovni prekid vatre koji je trebalo da započne 12. maja.

Moskva je odbacila predlog o primirju i susretu dvojice lidera, ali je podržala početak direktnih pregovora tokom ove nedelje.

Prema Vitkofu, ključne teme razgovora su: sudbina pet djelimično ili potpuno okupiranih ukrajinskih oblasti, status nuklearne elektrane u Zaporožju i pristup Ukrajine reci Dnjepar i Crnom moru.

Rusija trenutno drži pod kontrolom oko 20 odsto ukrajinske teritorije, uključujući cijelo Krimsko poluostrvo, skoro cijelu Lugansku oblast i velike djelove Donjecke, Zaporoške i Hersonske oblasti.

Kremlj je te teritorije jednostrano i nezakonito proglasio dijelom Ruske Federacije i insistira na potpunom povlačenju ukrajinskih snaga iz tih područja kao uslov za postizanje mirovnog sporazuma.

"Rusija ima kontrolu - premoć - nad dvije od tih oblasti. Ukrajinci imaju određeni stepen kontrole nad preostale tri, pa se sada postavlja pitanje kako ćemo to procijeniti – postoji razlika između linija borbe, mjesta gdje su raspoređene vojne snage i administrativnih granica. Nuklearna elektrana Zaporožje važan je dio tih razgovora jer je svojevrsni krunski dragulj. Trenutno je zatvorena, ali ju je potrebno ponovno staviti u funkciju jer proizvodi veliku količinu električne energije koja napaja gradove poput Kijeva", naveo je Vitkof.

Prema medijskim izveštajima, SAD su predložile da preuzmu upravljanje nuklearnom elektranom Zaporožje, uz uslov da električnu energiju nastave da dobijaju i Ukrajina i Rusija.

(Kurir.rs/Index/Preneo: N. V.)