Jedna žena iz San Franciska odlučila je da kupi jeftine nekretnine u Italiji.

Rubia Daniels (51), poreklom iz Brazila, ali sa prebivalištem u San Francisku, platila je po euro za svaku od svojih šest kuća u gradiću Mesomeli na Siciliji, u aprilu 2019. godine. Iskoristila je program koji podstiče ljude da obnavljaju napuštene domove. Majka troje djece željela je na taj način da obezbijedi mjesto za svoje prijatelje i porodicu, gdje će moći da se presele. Međutim, na licu mjesta je zatekla ruševine koje je bilo potrebno potpuno renovirati.

Naravno, to je bila samo početna cijena, jer je morala da pokrije i sve administrativne troškove, uključujući agencijske provizije i notarske takse. Na kraju je cijena svake nekretnine iznosila oko 3.980 eura, odnosno, ukupno oko 23.880 eura.

"Kupili smo svih šest u aprilu 2019. U junu sam završila sve formalnosti, a kasnije tog istog ljeta sam dobila i ostale troškove. Spakovala sam šest kofera sa svim alatom, a zatim smo moj muž, moj šurak iz Brazila i ja otputovali po ključeve", ispričala je Rubia.

Nažalost, dio kuća koje je kupila imao je urušene krovove i ozbiljne infrastrukturne probleme, poput nedostatka vode i struje. Ipak, to je nije obeshrabrilo. Rubia, koja je po profesiji konsultant za planiranje, iskoristila je svoje 16-godišnje iskustvo u građevinskoj industriji kako bi obnovila vile.

"Veoma se dobro snalazim kada je u pitanju preoblikovanje stvari. Kada vidim nešto ruinirano, znam kako će izgledati u budućnosti. Ipak, ne vide svi to na taj način. Na primjer, moj muž je bio u panici kada me je vidio kako razmatram te projekte, ali za mene je to spoj uzbuđenja i radosti", opisala je.

Danas su neke od šest kuća skoro završene, a Rubia se nada da će se njena porodica i prijatelji uskoro preseliti na Siciliju. Njene dvije tetke, 70-godišnja Marilu Fereira i 82-godišnja Marua Fatima, planiraju da se trajno presele u svoje nove domove i tamo provedu ostatak penzije.

Rubia se sada nada da neće morati da ulaže dodatni novac u "narednih 50 godina". Ostale projekte planira da realizuje uz niže troškove.

"Želim da jedno od mjesta pretvorim u centar za opuštanje, gdje bi ljudi mogli da dolaze na jogu, meditaciju i slično. Bilo bi lijepo da se tako odužim zajednici", zaključila je.