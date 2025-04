Šefa grčke mafije su izrešetali nakon što je bio na kozmetičkom tretmanu.

Izvor: Youtube/ΕΘΝΟΣ/Screenshot

Vođa grčke mafije Jorgos Mushuri brutalno je likvidiran danas oko 17 sati u mjestu Halandrija kada je izašao iz dijagnostičkog centra u kom je bio na kozmetičkom tretmanu.

U momentu kada je Mosuris, poznat i pod nadimkom "Tamnakis", izašao iz jednog privatnog dijagnostičkog centra dvije osobe su zapucale iz kalašnjikova iz automobila u pokretu. On je pogođen sa više hitaca od kojih ga je nekoliko metaka pogodilo u lice. Mushuri je preminuo na licu mjesta.

Likvidiran šef grčke mafije Izvor: Youtube/ΕΘΝΟΣ

Na mjestu ubistva pronađeno je mnogo čaura, a policija je ubrzo pronašla i zapaljen automobil na području Patima u Halandriji. Vjeruje se da je to automobil kojim su ubice pobjegle. Policija vjeruje da se radi o mafijaškom obračunu, jer je Jorgos Mushuri već bio meta atentata 2020. godine u Vouli, kada su na njega pucali ispred poznate poslastičarnice.

Na vidjelo izlaze nova svjedočenja o brutalnoj egzekuciji. Ljekar u dijagnostičkom centru, rekao je da je ubijeni Moshuri bio na kozmetičkom tretmanu.

Zapucao na napadače

"To se dogodilo ispod moje ordinacije, odnosno na ulazu u centar. Nismo mogli ništa da vidimo jer su prozori zatamnjeni, samo smo čuli čudne zvuke, a onda smo vidjeli tijelo ispod ulaza. Bio je to muškarac sav u krvi. Prema onome što su mi djevojke u ordinaciji rekle, on je bio zbog nekih analiza u dijagnostičkom centru. Mislim da je imao neki kozmetički tretman", rekao je ljekar i dodao:

"Pored njega je pronađen pištolj, pretpostavljamo da je uzvratio kada su zapucali na njega.

Policija trenutno pregleda snimke sa sigurnosnih kamera u okolini i traga za vozilom koje su napadači koristili za bjekstvo. U kiši metaka samo pukom srećom nije bilo više žrtava.

(Protothema/MONDO)