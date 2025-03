Stigla je prva zvanična reakcija Kremlja o sastanku u Džedi.

Izvor: TASS / ddp USA / Profimedia

Ruski izvori su oprezno reagovali na američki predlog o 30-dnevnom prekidu vatre koji je Kijev podržao u srijedu, rekavši da bi svaki dogovor o okončanju rata u Ukrajini morao da uzme u obzir napredak Rusije i da se pozabavi zabrinutošću Moskve.

Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine ostavila je stotine hiljada mrtvih i ranjenih, raselila milione ljudi i izazvala najveću konfrontaciju između Moskve i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. godine.

Američki predsjednik Donald Tramp preokrenuo je prethodnu američku politiku prema Rusiji, otvorivši bilateralne razgovore sa Moskvom i obustavivši vojnu pomoć i razmjenu obavještajnih podataka sa Ukrajinom, rekavši da ona mora da pristane na uslove za okončanje rata.

Sjedinjene Države su se u utorak složile da obnove vojnu pomoć i razmjenu obaveštajnih podataka nakon što je Kijev rekao da je spreman da podrži predlog o prekidu vatre.

Visoki ruski izvor rekao je Rojtersu da će predsjedniku Vladimiru Putinu biti teško da pristane na ideju o prekidu vatre bez dogovora o uslovima i dobijanja neke vrste garancija.

"Putinu je teško da pristane na to u sadašnjem obliku", rekao je za Rojters izvor koji je tražio da ne bude imenovan zbog osjetljivosti situacije.

"Putin ima jaku poziciju jer Rusija napreduje", dodao je on.

Izvor je rekao da bi bez garancija uz prekid vatre, pozicija Rusije mogla brzo da postane slabija i da bi Zapad tada mogao da okrivi Rusiju za neuspjeh da okonča rat.

Drugi visoki ruski izvor rekao je da predlog o prekidu vatre iz perspektive Moskve izgleda kao zamka jer bi Putinu bilo teško da zaustavi rat bez konkretnih garancija ili obećanja.

Treći ruski izvor je rekao da je šira slika da su Sjedinjene Države pristale da nastave vojnu pomoć Ukrajini i razmjenu obaveštajnih podataka, i da su taj potez "ukrasile" predlogom za prekid vatre.

U međuvremenu je stigla prva reakcija Kremlja. Dmitrij Peskov je rekao da prvo moraju pažljivo da prouče šta je tačno dogovoreno i da će narednih dana razgovarati sa Amerikancima kako bi dobili pun izvještaj.

Upitan o 30-dnevnom prekidu vatre, Peskov je rekao:

"Nećemo žuriti ni u šta."

Portparol Kremlja je takođe rekao da ne treba isključiti telefonski razgovor Putina i Trampa u narednim danima.

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je u srijedu da će odluke o sukobu u Ukrajini biti donijete u Moskvi, nakon što je Kijev rekao da je spreman da podrži predlog Vašingtona o 30-dnevnom prekidu vatre, prenio je TASS.

"Formiranje pozicije Ruske Federacije se ne dešava u inostranstvu zbog nekih dogovora ili napora nekih stranaka. Formiranje pozicije Ruske Federacije se odvija unutar Ruske Federacije", rekla je ona.

Uticajni ruski poslanik, komentarišući predlog o prekidu vatre o kojem su pregovarali američki i ukrajinski zvaničnici, rekao je u srijedu da će svaki dogovor biti pod uslovima Moskve, a ne Vašingtona.

"Rusija napreduje (u Ukrajini) i zbog toga će biti drugačije sa Rusijom", rekao je Konstantin Kosačov, predsjednik odbora za međunarodne poslove Savjeta Federacije, gornjeg doma ruskog parlamenta, u postu na Telegramu.

"Bilo kakav dogovor - uz sve razumijevanje potrebe za kompromisom - pod našim uslovima, a ne po američkim. I to nije hvalisanje, već razumijevanje da se pravi sporazumi i dalje pišu tamo, na frontu. I to treba da shvate i u Vašingtonu", istakao je on.

