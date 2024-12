Lideri Francuske i Poljske razgovaraju o slanju evropskih snaga u Ukrajinu kao garanciju bezbjednosti u slučaju mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV/AFP /Oliver Contreras/Pool via CNP /MediaPunch/imago stock&people/Profimedia

Lideri Francuske i Poljske danas u Varšavi razgovaraju o Ukrajini, a glavna tema na stolu je mogućnost slanja evropskih snaga u tu ratom razorenu zemlju kao garanciju bezbjednosti u slučaju mirovnog sporazuma sa Rusijom, prenosi Rojters.

Dok se Evropa priprema za ulazak Donalda Trampa u Bijelu kuću, ključne evropske sile žele da pokažu novoizabranom predsjedniku SAD, čija će inauguracija biti održana 20. januara, da su spremne da podnesu svoj dio tereta da okončaju skoro trogodišnji rata u Ukrajini.

Tramp je više puta jasno stavio do znanja da će se zalagati za momentalni prekid vatre i pregovore o okončanju sukoba. On je takođe u prošlosti oštro kritikovao evropske saveznike jer nisu uložili najmanje 2% BDP-a u odbranu, kako to zahtijevaju pravila NATO-a.

Poljski premijer Donald Tusk, čija zemlja čvrsto podržava susjednu Ukrajinu, danas je domaćin francuskog predsjednika Emanuela Makrona na razgovorima u Varšavi.

"Ukrajina će biti na vrhu dnevnog reda kada se dva lidera sastanu i razgovaraće o tome kako da osiguraju da se odupre (ruskoj invaziji, op.a.) i bude u najboljoj poziciji za pregovore sa Rusijom", rekao je francuski diplomatski izvor, a prenosi Rojters.

Ključna tema - slanje evropskih snaga u Ukrajinu

Ključno pitanje na dnevnom redu je ideja o slanju evropskih snaga u Ukrajinu ako dođe do prekida vatre i mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije, rekli su dvojica diplomata.

To bi, prema istim izvorima, djelovalo kao neka vrsta pojačane bilateralne bezbjednosne garancije, s obzirom na to da su male šanse da Ukrajina dobije članstvo u NATO-u ili čak pozivnicu u bliskoj budućnosti, ali bi takođe pokazalo Trampu spremnost Evrope da se direktno angažuje.

Francuska i Britanija su već razgovarale o izgledima za slanje evropskih snaga u Ukrajinu prošlog mjeseca, dok su se slični razgovori vodili između Ukrajine, baltičkih i skandinavskih zemalja, reklo je pet evropskih diplomata.

Nema konsenzusa

"Ne postoji konsenzus među evropskim zemljama, pa bi ideja bila da se napravi koalicija od 5-8 evropskih zemalja koje ne zavise od NATO-a, već o bilateralnim sporazumima sa Ukrajinom i vrlo su odlučne u djelovanju", rekao je izvor upoznat sa idejom.

Još nema konkretnih predloga, a diplomate kažu da Poljska u ovoj fazi nije među onima za koje se smatra da su spremni da pošalju svoje vojnike. Makron je prvi put predložio tu ideju u februaru, ali ju je Njemačka odbila. Potom su se pojavili planovi za slanje neborbenih trupa na obuku, operacije deminiranja ili čak kontrolu granice, ali oni nikada nisu ostvareni.

Kada se rat završi, Evropa će i dalje biti suočena sa pretnjom Rusije, "tako da ćemo morati da preuzmemo dio vojnog tereta" da bismo obezbijedili Ukrajinu, dodao je zvaničnik. Ministri finansija i spoljnih poslova Francuske, Njemačke i Poljske sastaće se danas i u Varšavi i Berlinu, samo nekoliko nedelja prije nego što Poljska od Mađarske preuzme predsjedavanje EU.