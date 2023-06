Napad se desio u Sent Luisu u nedelju rano ujutru, kada je nepoznati napadač otvorio vatru ispred barova na grupu maljoletnika.

Nejasno je šta je dovelo do pucnjave, ali postoji više barova koji ostaju otvoreni do kasno u bloku. Metropolitenska policija Sent Luisa istražuje pucnjavu koja se dogodila u nedelju rano ujutro, piše "Fox 2 Now".