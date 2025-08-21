Amazon je odlučio da svoje Fire tablete prebaci na "pravi" Android.

Izvor: Amazon

Amazon Fire tableti, koje mnogi smatraju za najbolje jeftine tablete na tržištu, uskoro bi mogli da dožive veliku promjenu. Umjesto trenutnog Fire OS operativnog sistema (zasnovanog na Android-u), nove modele pokretaće pravi Android.

Prelazak na Android je projekat na kome Amazon radi već nekoliko godina, a odluka je donijeta nakon brojnih pritužbi korisnika na Fire OS, saznaje Reuters.

Navodno, prvi Fire tablet koji će raditi na pravom Android-u stiže sledeće godine i koštaće 400 dolara. Iako je, vjerovatno, u pitanju "premijum" model, to je znatno viša cijena od one na koju su kupci navikli - pogotovo oni koji su za "smiješan novac" svoj uređaj kupili za Crni petak ili Amazon Day. Uprkos tome, kompanija se nada da će prelaskom na Android značajno povećati prodaju svojih tableta.

Ipak, postoji caka - Amazon će koristiti AOSP verziju Android-a, pa Google aplikacije, kao i do sada, neće biti unaprijed instalirane.