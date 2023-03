Ono što su mjesecima mnogi pokušavali da razriješe, postalo je i više nego jasno.

Analitičari su, čini se, uspeli da shvate kako je Rusija uspjela da izbegne recesiju bez obzira na međunarodne sankcije i rat, ali tvrde da će režim u Kremlju ipak biti suočen sa najvećim padom BDP-a ove godine u dvadeset godina od kada je Vladimir Putin na vlasti. Razlog za održavanje ruskog BDP-a je zapravo prozaičan i proizilazi iz toga kako se izračunava bruto domaći proizvod (BDP). Jedna od bitnih komponenti BDP-a su investicije, a Rusija je tokom ove godine morala da pokrene veliki broj investicionih projekata kako bi spriječila teške posledice međunarodnih sankcija, odnosno prekide u međunarodnim lancima snabdjevanja izazvane ratom i sankcijama.

Ideja da ruske investicije treba da padnu tokom 2022. djelovala je logično, pa se Bloomberg Economics nije proslavio u vrijeme kada je predviđao da će kapitalni rashodi u Rusiji potonuti za ekstremnih 20 odsto, ali su ipak porasli za snažnih 6 odsto, što je bilo dovoljno da se održi statistički privid stabilnosti Rusije.

Ekonomska anomalija

U stvarnom životu, ogroman broj kompanija u Rusiji, od velikih do malih, morao je da obezbjedi takvu budućnost hitnim ulaganjem u stvaranje novih djelova lanaca snabdjevanja i otvaranje alternativnih tržišta. Aktiviranjem sankcija Rusiji, brojni zapadni proizvodi i usluge postali su nedostupni – od opreme preko industrije do softvera – a za mnoge ruske kompanije dilema između pasivnosti ulaganja i ulaganja bila je poput one čuvene „biti ili ne biti“. Do procene kretanja BDP-a može se doći na nekoliko matematičkih načina, ali u osnovi, pojednostavljeno rečeno, radi se o sabiranju: potrošnja + državna potrošnja + neto izvoz + investicije. Zbir daje nominalni BDP, koji se zatim koriguje za inflaciju, i dobijamo ono što nazivamo procenom realnog BDP-a.

Prema procjenama ekonomista, prošle godine državne i privatne kompanije prošle su kroz tzv „strukturno prilagođavanje“. Prema podacima ruske centralne banke, većina ruskih kompanija je, bez obzira na neizvesnost koju je donio rat u Ukrajini, morala da uđe u investicije ili ih bar zadrži na nivou na kojem su bile 2021. godine. U slučaju sve veće neizvjesnosti, logično bi bilo očekivati da će privatne investicije doživeti drastičan pad, jači od očekivanog pada potrošnje domaćinstava. Međutim, sankcije, prekid trgovinskih tokova ili lanaca snabdevanja doveli su do ekonomske anomalije u Rusiji; mnoge kompanije su bukvalno morale da pronađu riješenje za sve što više nije moglo da dođe sa Zapada, a ulaganje je postalo modus operandi opstanka.

Prema procjenama stručnjaka za rusku privredu, ova ekonomska anomalija se ne može ponoviti 2023. godine. Uz državne podsticaje, velike kompanije imaju značajan investicioni potencijal, ali ne i druge. S obzirom na to da su sankcije Rusiji intenzivirane tokom 2022. godine, problemi će se ponovo povećati, ali većina ruskih kompanija više neće imati investicioni potencijal za novo prilagođavanje. Stoga Bloomberg Economics sada predviđa smanjenje investicija u osnovna sredstva od 5 odsto i pad ruskog BDP-a od 1,5 odsto. Uporedio sa padom zarada velikog broja kompanija u Rusiji, mogli bi da vide i značajan pad potrošnje tokom ove godine. To znači da bi dobar dio privatnog sektora u Rusiji mogao pasti na koljena.

Obim investicija u Rusiju, koji je obezbjedio da sve što više ne može da dolazi iz zapadnih zemalja bude bar djelimično nadoknađeno, morao je biti impresivan tokom 2022. godine, jer je jednostavno trebalo da se zamijeni dosta toga: u zapadnoj Rusiji, u Pskovskoj oblasti, fabrika industrijskih baterija, niz reku Volgu kod Čuvazije nikla je cijela nova hemijska fabrika kako zemlja ne bi ostala bez vodonik-peroksida, u predgrađu Moskve počeli su da proizvode hidrauličku opremu kao i jedan broj farmaceutskih proizvoda koji su se ranije uvozili.

Problemi za Putina

Sada je jedan broj malih i srednjih preduzetnika u problemu jer su prošle godine pretjerano ulagali u državne podsticaje da bi obezbjedili normalno funkcionisanje tržišta. Nije se radilo samo o strateškoj industrijskoj proizvodnji. Čitav niz zapadnih brendova bukvalno je nestao sa ruskog tržišta za kratko vrijeme. Neki mali preduzetnici se sada, na primjer, žale da su potrošili bogatstva na poluautomatske linije za proizvodnju i pakovanje kozmetike koja je prestala da stiže iz uvoza, pa sada očekuju novčanu pomoć države. Međutim, iznosi koje bi Putinov režim morao da dodjeli svim preduzetnicima koji su se finansijski pretjerano “ispružili” tokom protekle godine toliki su da se može zadovoljiti samo mali dio apetita.

Rusija je morala da zamjeni toliko stranih proizvoda da je morala da pribjegne organizovanju proizvodnje sa manje naprednim tehnologijama, zbog čega je ruska centralna banka, posmatrajući taj fenomen, skovala termin „obrnuta industrijalizacija“. Posebna priča i ruski prioritet tokom 2022. godine bilo je održavanje i stvaranje nove infrastrukture za trgovinu energentima. Nakon što više nisu mogli da koriste djelove infrastrukture izgrađene zbog plasmana na zapadna tržišta i vrijedne stotine milijardi dolara, hitno su promijenili planove za velika ulaganja. Gasprom je, na primjer, udvostručio stari investicioni program, a planiraju da investicije dovedu na rekordan nivo 2023. godine. Rusija je do sada potrošila enormne sume na proširenje tankerske flote i stvaranje nove transportne infrastrukture i na tome ne namjeravaju da staju.

Neki su – poput najvećeg proizvođača čelika Severstal – odustali od projekata koji su zbog rata i sankcija postali rizični i fokusirali se na druge investicije. Između ostalog, Severstal razvija rusku informatičku tehnologiju za primjenu u široj metalskoj industriji i sličnim sektorima. Velike ruske banke poput VTB-a ili Ruske poljoprivredne banke imaju slične investicije zbog zamjene zapadnog softvera. Kako god bilo, u Rusiji postaje očigledno da se sve više kompanija bori za opstanak, a kreditna linija ruske države za mala i srednja preduzeća od 4,3 milijarde dolara neće biti dovoljna. Istraživanje ruske centralne banke otkriva da sada samo jedna od četiri ruske kompanije, među malim i srednjim, planira povećanje kapitalnih izdataka, a jedna od tri među velikim. U ovom slučaju treba uzeti u obzir da je dio ruskih kompanija investirao da ne bi stali zbog prekida njihovih lanaca snabdjevanja iz zapadnih zemalja.