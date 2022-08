Američki stručnjak za svetsku politiku i odličan analitičar, obelodanio je da je Trampova administracija načinila strategiju za američku pobedu u dva velika rata, a da je Bajden to usvojio. Po njemu, ovaj sukob je već uveliko u toku, a prva meta je Rusija!

Izvor: YouTube/EduKitchen/Printscreen

Američki lingvista Noam Čomski, čije publicističke knjige su i u Srbiji popularne već decenijama, specijalno „Jugoslavija – mir, rat i raspad“, postao je jedna od glavnih atrakcija na jutjubu, gde preko skajpa daje intervjue u kojima, ponajviše, iznosi svoje utiske o američkoj spoljnoj politici i ratu u Ukrajini. Ovi snimci imaju veliki broj pregleda i mnogi ih smatraju najnepristrasnijim tumačenjem aktuelne situacije u svetu.

U najnovijem intervjuu, koji je dao za kanal portala London politica, Čomski je objasnio da američka administracija gaji imperijalističku praksu koja nalaže da SAD moraju da neprikosnoveno vladaju celim svetom, baš kao nekad Velika Britanija ili Francuska u vreme Napoleona. Čomski je kazao da ima podatke kako je Trampova administracija usvojila strategiju koja zahteva da se Sjedinjene države pripreme za dva velika rata u skoroj budućnosti.

Izvor: Profimedia

"Trampova administracija je 2018. godine iznela novu nacionalnu strategiju i politiku, u kojoj se kaže da se Amerika mora pripremiti da se bori i pobedi u dva velika rata. I to u isto vreme. Protiv Kine i Rusije. Rečeno je da se mora izgraditi vojna moć koja bi mogla da vodi ove ratove. Rat Amerike protiv bilo koje od ove dve zemlje značio bi uništenje ljudske vrste. To je vrlo jednostavno. Nemoguće je preživeti rat između nuklearnih sila. Međutim, Vašington smatra da treba da bude spreman za ove sukobe i da ih dobije, iako je pobeda u ovakvom ratu nemoguća."

Naoružani saveznici SAD opkoljavaju Kinu

Čomski objašnjava da ova strategija podrazumeva da se Kina opkoli američkim saveznicima koji bi bili naoružani najmodernijim oružjem za masovno uništenje.

Izvor: YouTube/LaoWhy86/Printscreen

"Neko bi pomislio da je ovakva strategija čista ludost, ali Bajdenova administracija je prihvatila ovu strategiju. Urađene su dodatne vojne analize, na osnovu kojih je zaključeno da treba opkoliti Kinu savezničkim zemljama kao što su Južna Koreja, Tajvan, Japan, Novi Zeland i Australija, a onda te zemlje opremiti najmodernijim naoružanjem među koje se ubrajaju i nuklearne podmornice od kojih samo jedna od njih, prema vojnim stručnjacima, može da uništi oko 200 gradova bilo gde u svetu. Sve to treba da bude upotrebljeno protiv Kine, a sukob bi trebao da počne onog trenutka kada svet osudi `kinesku agresiju`. A šta je to kineska agresija? Gde je ta agresija? Mnoge stvari vezane za Kinu mogu da se kritikuju, ali gde je ta agresija? Jedan australijski političar je pre izvesnog vremena lepo definisao pitanje Kine kad je kazao: `Kineska pretnja je to što Kina postoji`. Zato što Kina ne prima naređenja iz Vašingtona kao Evropa ili Velika Britanija. To za globalnog hegemonistu nije prihvatljivo. To je ta kineska pretnja za koju se treba pripremiti po cenu ulaska u veliki rat", objasnio je Čomski.

Evropa samo navija, ni prstom ne mrda

On kaže da je to što rade Sjedinjene države stara istorijska praksa, a da će kao uvod u napad na Kinu poslužiti kriza izazvana ratom u Ukrajini, gde, po njemu, Vašington ispituje svoje kapacitete da vodi rat bez direktnog uključivanja.

Izvor: You/Tube/NewsCom/Printscreen

"To što rade Sjedinjene države je već viđeno u istoriji. To je standardna imperijalistička politika. Međutim, američka politika sopstvene izuzetnosti ima par problema. Jedan je Ukrajina. To je zanimljiva situacija. Postoje dva načina da se taj rat okonča. Jedan je diplomatski dogovor, a drugi je da se odbaci ovaj dogovor i da se rat nastavi dok jedna strana ne kapitulira. Američka pozicija povodom ovog sukoba je eksplicitna - nema dogovora. To je preneseno i čelnicima NATO-a. Tada je usvojen zajednički stav, koji se gura i u medijima, da će Ukrajina pobediti u ratu. Što je potpuna ludost. Oni neće poraziti Rusiju. Čak iako bi se Rusija, nekim slučajem, našla na pragu poraza, upotrebila bi nuklearno oružje koje ima i iskoristila ga da uništi Ukrajinu. Znači, to se neće desiti. Iako vojni lideri veruju da je to možda moguće, ali oni su verovali u mnoge lude stvari proteklih godina. Druga opcija je da se Rusiji toliko našteti da više nikad ne bude u mogućnosti da napadne bilo koga. Šta to znači? To znači da se Rusija devastira više nego Nemačka nakon Prvog svetskog rata. A Amerikanci će samo sedeti i čekati da se to završi. Šta Evropa radi povodom rata u Ukrajini, specijalno Britanija? Navija! Oni samo navijaju za Ukrajince. To je dokaz da je politička elita totalno skrenula s uma", zaključio je Čomski.