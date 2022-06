Čuveni američki lingvista i filozof Noam Čomski, u intervjuu za belgijske medije, otkrio je, kako kaže, plan koji je Amerika prezentovala NATO zvaničnicima u vojnoj bazi u Njemačkoj: rat u Ukrajini se mora nastaviti dok se Rusija ne uništi ili ne preda.

Efekti rata u Ukrajini biće daleko pogubniji za Ukrajinu i ostatak svijeta nego za Rusiju. Ako se ubrzo ne postigne dogovor zaraćenih strana, agonija će se povećati i svi ćemo, na razne načine, patiti zbog ovog sukoba, kazao je čuveni američki linvista i filozof, jedan od najboljih poznavalaca međunarodne politike u svijetu Noam Čomski u intervjuu za nezavisni belgijski portal De Wereld Morgen.

Mnogi snimci na jutjubu u kojima se pojavljuje Čomski dobili su oznaku upozorenja da se radi o "neprikladnom sadržaju za neke gledaoce", tako da se traži posebno odobrenje od posetilaca ukoliko žele da ih pogledaju. To samo pokazuje koliko je ovaj čovjek kontroverzan u trenutku kada rat u Ukrajini bjesni, a svijet je ponovo duboko polarizovan.

Elem, Čomski je u pomenutom intervjuu ponovio svoju tezu da Amerikanci žele da se rat u Ukrajini nastavi po svaku cijenu, a objasnio je i šta je cilj toga.

Plan dogovoren u NATO bazi

„Zvanična politika Vašingtona je da blokira diplomatski dogovor. To sam već i ranije isticao. Amerika je željela ovaj sukob i dobila ga je. To se znalo godinama unazad, a sada je postalo očigledno. Na nedavnom sastanku u bazi Ramštajn u Njemačkoj, gdje su se sastali američki predstavnici i čelnici NATO-a dogovorena je dalja strategija vezana za rat u Ukrajini. Tom prilikom, američka strana je izdala naredbu NATO-u (Amerika inače vodi ovu vojnu alijansu, tu nema dileme) da pusti da se rat u Ukrajini nastavi. Cilj je da se pomogne ukrajinskoj vojsci da opasno našteti Rusiji, toliko da više nikad ne bude u mogućnosti da uđe u ovakav sukob“, objasnio je Čomski.

Rusija mora biti uništena zauvijek

On je rekao da Amerika želi da ponizi Rusiju i nametne joj scenario koji je nakon Drugog svjetskog rata bio planiran za Zapadnu Njemačku.

„Sad zastanimo na trideset sekundi i razmislimo šta to u stvari znači. To znači da će zveckanje oružjem biti glavna tema umjesto klimatskih promjena. To znači da će svijet živjeti u strahu od nuklearnog rata. To znači da će na desetine miliona ljudi širom planete gladovati zbog ovog rata i njegovih ekonomskih posledica. Sve to samo da bi se naudilo Rusiji. Šta znači nauditi Rusiji? Da li to znači mirovni sporazum iz Versaja nakon Prvog svjetskog rata kojim je ponižena Njemačka? Ne! To nije dovoljno. Njemačka se vratila jača deset godina kasnije. Mora biti nešto jače od toga. Možda Morgentauov plan za Zapadnu Njemačku, kojim je bilo predviđeno da Njemačka bude industrijski razoružana, što bi vodilo njenom siromašenju i pretvaranju u sirovinski dodatak drugim razvijenim privredama, i shodno tome do nemogućnosti opstanka postojećeg broja stanovnika. Mislim da je to zvanični cilj Amerike. Taj plan nije tada prihvaćen za Njemačku, pa je zamijenjen Maršalovim, ali bi mogao biti primijenjen na Rusiju“, smatra Čomski.

„Amerika će nastaviti ovaj rat sve dok Rusija ne odustane i ne okrene leđa sadašnjem svijetu. Dok se, praktično, ne preda. Šta to znači? Znači da će rat trajati beskrajno. Njihova logika je jasna. Sad, treba da opet zastanemo na trideset sekundi i da se zapitamo: da li je to ono što zaista želimo? Ili je bolje da se dođe do sporazume koji bi obje strane u sukobe mogle da istolerišu? Ne znamo da li je moguće postići takav sporazum, ali treba da se zapitamo i da li želimo uopšte da probamo da do njega dođemo. Odgovor Amerike je jasan: „Ne, nećemo da probamo, želimo da se nanesemo maksimalnu štetu ne samo Ukrajini, nego cijelom svijetu“, bio je jasan Čomski, koji je objasnio i kakav bi sporazum o kojem priča mogao da bude.

Mirovni plan postoji, Zelenski ga je vidio

„To je nešto što je na stolu još od marta i Zelenski je upoznat sa njim. Po njemu, Ukrajina bi bila neutralna, nešto kao Meksiko ili Austrija. Pitanje Krima bi bilo zamrznuto i o njegovom statusu bi se kasnije pregovaralo. Najveći problem je Donbas i regija oko Minska. Mislim da bi se Rusija složila da taj prostor dobije neku vrstu autonomije kao što je to slučaj u Belgiji ili Švajcarskoj, pa čak i kao u Sjedinjenim državama. Da li je takav dogovor moguć posle ove ruske invazije, to ne znamo, ali postoji samo jedan način da saznamo – moramo da probamo da insistiramo na tom pitanju. Neka ljudi opet izađu na ulice i zahtijevaju mir kao šezdesetih godina“, zaključio je Čomski.