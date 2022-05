Bivši oficir specijalnih jedinica Giljame Vetier (38) otkrio je prirodu svog posla - provaljuje u vile milionera, pravi zasede obezbeđenju i "likvidira" VIP osobe.

Izvor: YouTube/screenshot/Commando Krav Maga CKM

U ekskluzivnom intervjuu za britanski "SUN", Giljame Vetier (38), ispričao je kakvim poslom se bavi i ko su njegovi najčešći klijenti. Giljame je vlasnik i direktor firme "Golem Protection" koja se bavi obukom za privatno obezbeđenje kao i treninzima u kojima se simulira napad na objekte od posebnog značaja što u najčešćem slučaju budu vile milionera, privatni bunkeri,...

Njegovi klijenti su bogataši koji unajme Giljamea da bi testirao svaki mogući način kako da se infiltrira u njihovu kuću i napadne ukućane kao i da ukrade skupocene stvari. Giljameovi saradnici su bivši pripadnici najelitnijih policijskih i vojnih specijalnih jedinica sa mnogo iskustva u borbama "na terenu". Svoje veštine koriste kako bi u simuliranim situacijama onesposobili najsofisticiranije alarmne sisteme, neutralisali "do zuba" naoružano obezbeđenje i, po potrebi, "likvidirali" VIP osobe tj. osobe od posebnog značaja. U simuliranim borbama koriste gumene metke kao i takozvane "marker" noževe.

"Gotovo svi naši pripadnici bivši su članovi specijalnih jedinica. Ranije smo bili unajmljivani da otmemo osobu, da isprobamo sve moguće opcije kako bi to moglo da se izvede kako bi se kreirao plan odbrane za slučaj da neko to stvarno pokuša. Sada se bavimo zaštitom ljudi, dolazimo sa ‘druge strane ograde‘. Neki klijenti nas zovu da bismo testirali njihovo obezbeđenje, to je takozvani ‘test penetracije‘. Mi smo jedina organizacija u svetu koja to radi. Naši najčešći klijenti su javne ličnosti i ljudi iz sveta biznisa i spadaju u najbogatije ljude u svojim državama. Unajmljuju nas sumnjaju u svoje obezbeđenje, rizik žele da svedu na minimum zbog svoje porodice, imanja, imovine i raznih tajni koje svako ima. Najviše vremena provedemo u analizi imanja i kuće u kojoj porodica živi. Plan pravimo kao da provaljujemo u vojni objekat a ne u civilnu kuću. Sada svakako pažljivo iznosim ove informacije da nekom slučajno ne padne na pamet da pokuša ovako nešto. Nakon što napravimo taktiku, upadamo u kuću, gasimo alarm, napravimo zamku za obezbeđenje i dođemo do glavnih meta koje ‘likvidiramo‘. Naravno da simuliramo i taj čin ubistva. Mnogi klijenti ne znaju skoro ništa o svom obezbeđenju i naš zadatak je da im ukažemo na sve mane u njihovom radu i organizaciji odbrane ljudi koje oni čuvaju. Oni rezonuju površno - čim su skupo obezbeđenje, sigurno su dobri", izjavio je Giljame na početku svog izlaganja.

Dodao je da i planiranje izvođenja akcije može da potraje i po nekoliko nedelja.

"Jednom smo čak iznajmili kuću pored kuće koju treba da napadnemo. Poslali smo ženskog člana našeg tima koji se uselio u tu iznajmljenu kuću. Znali smo da je tim obezbeđenja jako dobar i iskusan te smo morali da se odlučimo na ovakvu lukavu taktiku kako bismo što bolje izvideli teren i sakupili što više neophodnih informacija", naveo je Giljame.

Giljame ima pet saveta kako je najbolje da se zaštite kuća i imanje.