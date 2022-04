Adam Mihnik tvrdi da iako su mu Ukrajinci rekli šta će se dogoditi ako Vladimir Putin napadne Ukrajinu, on priznaje da im nije vjerovao.

Izvor: Profimedia

Vladimir Putin je “utjerao Rusiju u zamku“ invazijom na Ukrajinu, rekao je bivši poljski disident Adam Mihnik, predviđajući konačni poraz ruskog lidera i šansu za liberalne reforme nakon toga.

“U Rusiji su se promjene desile nakon što su ratovi izgubljeni - posle finskog rata, japanskog rata, rata u Avganistanu, a sada i Ukrajine“, rekao je Mihnik nedavno u intervjuu za Eho Kavkaza za RSE.

Mihnik, vodeći intelektualac iz doba hladnog rata i dugogodišnji kritičar ruske dominacije istočnom Evropom, sada je glavni urednik liberalnog poljskog lista “Gazeta Wyborcza”.

U kolumni za pomenuti list, Mihnik je borbu Ukrajinaca stavio kao samo poslednje poglavlje u istorijskoj represiji Sovjetskog Saveza i Rusije.

“Moramo to reći glasno i jasno“, napisao je on. “Svi smo mi sada Ukrajinci.”

U intervjuu za RSE, Mihnik je rekao da je Putin vjerovatno bio u zabludi misleći da će događaji tokom njegove najnovije invazije na Ukrajinu u velikoj mjeri odražavati one na Krimu u februaru 2014, kada su ruski vojnici bez obilježja na svojim zelenim uniformama preuzeli kontrolu nad ukrajinskim poluostrvom.

“Putin se ponadao da će se ponoviti ono što se dogodilo na Krimu, ali nije se pojavio entuzijazam, kakav je bio za vrijeme Krima“, objasnio je Mihnik.

Mjesec dana nakon nezakonite aneksije Krima u martu 2014, Putin je poslao oružje, sredstva i drugu pomoć separatistima na jugoistoku Ukrajine, što je izazvalo sukob u kojem je poginulo najmanje 13.200 ljudi. U svojoj kalkulaciji da krene u rat, Putin je bio vođen vjerovanjem – do koga drže i mnogi Rusi - da Ukrajinci nisu poseban narod, rekao je Mihnik.

“On smatra, kao što vjerovatno neki naši zajednički ruski prijatelji misle, da Ukrajina nisu Ukrajinci, to su mali Rusi, jedan narod. Ovo je velika greška, ne samo za Putina, već i za mnoge apsolutno poštene i inteligentne ljude u Rusiji", rekao je on.

Ruski milijarder u egzilu Mihail Hodorkovski nedavno je rekao za CNN da je Putin "bukvalno poludio" kada njegova invazija na Ukrajinu nije naišla na prijateljski prijem njenih građana. Putin je takođe pogrešno shvatio odgovor Zapada, rekao je Mihnik, nadajući se da je ono što su mnogi kritikovali kao brzopleto povlačenje Sjedinjenih Država i njihovih NATO saveznika iz Avganistana znak rascepa među saveznicima.

“Putin je mislio da su Sjedinjene Države mrtve posle Kabula. Bajden je miran, normalna osoba koja zna da je Putin bandit, i zna kako se ponašati sa banditom“, rekao je Mihnik.

Putin je takođe vjerovatno odbacio mogućnosti Ukrajinaca, rekao je Mihnik, priznajući da je i sam bio među prvim skepticima.

“Putin nije mislio da će biti tako herojskog odgovora ukrajinske vojske i ukrajinskog društva“, rekao je on. “To je fantastično. Niko nije mislio da će se desiti, a ni ja nisam. Ukrajinci su mi rekli da će se to desiti, ali im nisam vjerovao.”

Ukrajina je do 13. aprila procienila da je od početka rata poginulo 19.800 ruskih vojnika. Rusija je ukrajinske brojke nazvala naduvanim i samo dva puta je objavila sopstvene brojke, samo djelić onih koje je iznio Kijev. Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je 7. aprila da je zemlja imala “značajne gubitke u trupama i da je to ogromna tragedija za Rusiju“ tokom intervjua za Skaj njuz, što je rijetko zvanično priznanje razmjera ruskih gubitaka. Kakvu podršku Putin ima među prosječnim Rusima teško je procijeniti, rekao je Mihnik, usred pogoršanja represije i ugnjetavanja bilo kog opozicionog medija. Obični Rusi se mogu suočiti sa do 15 godina zatvora zbog ispitivanja ili protivrečnosti ratnom narativu Kremlja, a hiljade ih je do sada pritvorila policija širom zemlje zbog izjašnjavanja.

“Ne vjerujem da Rusi 100 odsto podržavaju Putina; 200.000 Rusa je otišlo u inostranstvo. 1968. godine, tokom intervencije u Čehoslovačkoj, sedam ljudi je izašlo na Crveni trg u Moskvi. Danas je već 8.000 uhapšeno zbog izlaska na ulice sa sloganom 'Ne ratu'“, rekao je Mihnik, pozivajući se na procjene koliko je Rusa napustilo zemlju od početka ruske invazije 24. februara.

Rusija je usvojila mnoge sovjetske taktike u definisanju onih koji im se suprotstavljaju, objasnio je Mihnik, dok su Ukrajinci dehumanizovani kao “nacisti, fašisti“, u beskrajnom baražu na državnim medijima.

“Čak i za vrijeme boljševika, rat sa Poljacima nije bio rat sa Poljacima – ne, oni su bili bijeli Poljaci“, rekao je Mihnik, napominjući termin koji su boljševici, a kasnije i sovjetske vlasti, koristili za označavanje ”neprijatelja“ svoje komunističke vladavine.

“Kad je bio zimski rat sa Finskom, to su bili bijeli Finci. Sada, ne Ukrajinci, već fašisti, nacisti.... Ali ako vam to kažu ujutro, posle večere, pa onda uveče, i tako jedan dan, drugi dan, treći dan... na kraju ćete pomisliti da ima nešto u tome“, rekao je Mihnik.

“Dobro se sjećam, kako je u Poljskoj u sovjetsko vrijeme bila antinjemačka propaganda da su svi Njemci nacisti. Ali ne ovi Njemci, ne naši iz Istočne Njemačke – bili su dobri Njemci. Ukrajinci iz Luganska i Donjecka koji podržavaju Kremlj su dobri, ali takođe nisu ni Ukrajinci. Oni su mali Rusi“.

Na kraju će se ruska invazija na Ukrajinu završiti Putinovim porazom, rekao je Mihnik, a sudeći po prethodnim ruskim vojnim porazima u prošlosti, mogla bi se ukazati prilika za promjene.

“Siguran sam da će Ukrajina za Putina postati ono što je Avganistan postao za Leonida Brežnjeva“, rekao je Mihnik, misleći na bivšeg sovjetskog lidera koji je naredio invaziju na Avganistan u decembru 1979. godine.

Taj sukob je doveo do smrti oko 15.000 vojnika i 2 miliona Avganistanaca prije kraja 1989. godine, ubrzavajući raspad Sovjetskog Saveza. Sada se Mihnik nada da bi poraz Rusije u Ukrajini mogao biti iskra za podsticanje demokratskih promjena u Rusiji.

"Rusija je napravila loš izbor. Ali imamo nadu da će doći do demokratskih promjena. Neću to doživjeti, ali moj sin hoće.”