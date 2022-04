Kerimov je uspio da sakrije i transakcije od 700 miliona dolara obavljene između 2010. i 2015. te vlasništvo nad luksuznim nekretninama na francuskoj rivijeri i u Engleskoj.

Jedan švajcarski tatu majstor lažno je imenovan kao vlasnik firme koja je u kratkom razdoblju prenijela više od 300 miliona dolara, otkrivaju tajni dokumenti koje je na uvid dobio BBC. Taj novac završio je na računima kompanija povezanih sa jednim od Putinovih najbližih oligarha, Sulejmanom Kerimovim. Uz to, Kerimov je uspio da sakrije i transakcije od 700 miliona dolara obavljene između 2010. i 2015. te vlasništvo nad luksuznim nekretninama na francuskoj rivijeri i u Engleskoj, uključujući i najskuplje imanje ikad prodano na Ostrvu. Kao vlasnika je redovno navodio računovođ Aleksandera Studhaltera, otkriva istraga “Pandora Papers Russia”.

"To vam samo pokazuje koliki ćemo izazov imati u stvarnom sprovođenju sankcija protiv oligarha - osim što ćemo samo zaplijeniti njihove jahte i kuće u Belgraviji", komentarisao je Tom Kiting, direktor Centra za finansijski kriminal i bezbjednosne studije pri odbrambenom tink-tanku “RUSI”, dodajući da oligarsi koji su na udaru sankcija Zapada imaju mnoštvo fiktivnih firmi.

Sankcije Kerimovu zbog rata u Ukrajini nisu prve. Njemu su SAD još 2018. nametnule sankcije jer je "bio funkcioner vlade Ruske Federacije", odnosno član oba doma ruskog parlamenta. Britanci su svoje sankcije Kerimovu nametnuli 15. marta, navodeći da je "član najužeg kruga oligarha" bliskih Putinu.

Bogaćenje na ruski način

On je inače u kratkom vremenu od sovjetskog ekonomiste postao jedan od najbogatijih oligarha zahvaljujući kupovini djelova energetskog sektora te velikih udjela u ruskim bankama. Navodno je samo u najveću rusku energetsku kompaniju Gazprom ali i u najveću banku – Sberbank - uložio 21 milijardu dolara. Ipak, on je samo jedan od više od 4.000 Rusa čija se imena pojavljuju u istrazi “Pandora Papers Russia”, kojoj je cilj da razotkrije tajne finansijske transakcije ruskih oligarha i drugih ljudi povezanih s Kremljem nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Otkriveno je kako banke nisu znale ko tačno stoji iza milionskih transakcija u dolarima, jer su oligarsi koristili lažne vlasnike kako bi povećali tajnovitost. Zbog toga se sumnja da zapadne sankcije, naročito one koje se tiču zaplene imovine, nemaju potpuni učinak. To je posledica , tvrde stručnjaci, labavog pristupa borbi protiv pranja novca kao i lišavanja banki svake odgovornosti.

Kako su istražitelji došli do Kerimova, zapravo je prilično zanimljivo. On je uhapšen 2017. zbog sumnje da je prao novac od utaje poreza. Otkrivena je sumnjiva kupovina niza luksuznih nekretnina na francuskoj rivijeri u razdoblju od 2006. do 2010. Posebno se isticala akvizicija Vile “Hier” u Cap d'Antibesu, luksuznog imanja koje se nekad koristilo za snimanje filma prigodnog naziva: "Prljave, pokvarene varalice".

To je imanje prodano švicarskoj kompaniji “Swiru Holding AG” za 35 miliona eura. Ali, istražitelji su otkrili skrivene transakcije, odnosno utaju poreza na stvarnu kupovnu cijenu, koja je iznosila 127 miliona eura. Uhapšen je i vlasnik “Swiru Holdinga”, već pomenuti Aleksander Studhalter, koji je priznao vlasništvo nad još tri vile. Ali, sud je odbacio optužnice protiv njega i Kerimova, a “Swiru Holding” je 2020. kažnjen s 1,4 miliona eura zbog utaje poreza i još 10,3 miliona eura za dovršetak sudskog postupka.

Kerimovljev advokat je tvrdio tada da su francuski sudovi odbacili optužnice protiv njegova klijenta, dok je Studhalter tvrdio da on nije bio "pravi čovjek" za Kerimova. Dvije godine ranije na francuskom sudu je održano tajno ročište na kojem su prikupljeni dokazi o tome da su "stvarni i isključivi korisnici vila gospodin Kerimov i njegova porodica". Dokazi su uključivali i zapise iz tri banke koje su potpisivali Studhalter, Kerimov i njegov nećak Nariman Gadžijev. U tim dokumentima se navodi da su Kerimov i Gadžijev stvarni vlasnici “Swiru Holdinga.” Studhalter je, pak, tvrdio da su dokumenti koje su Rusi potpisali zapravo krivotvoreni. Optužnice su na kraju odbačene, a Studhalter tvrdi da su vile prodane. Kome? Kompanijama čija je vlasnica Kerimovljeva kći.

Istovremeno, Kerimov je pomoću “Swiru Holdinga” gradio carstvo nekretnina i u Londonu. Primjera radi - One Cornwall Terrace - luksuzna četvorospratnica sa pogledom na Regent's Park iza koje se nalazi još pola hektara dvorišta. Iako je od 2013. za nevjerovatnih 80 miliona funti postala imovina vladajuće porodice Katara, istraga “Pandora Papers Russia” je pokazala da ju je za 21 milion funti 2005. godine kupila ovfšor kompanija u vlasništvu “Swiru Holdinga”. Nakon što je Kerimov na londonskoj berzi pogurao najvećeg ruskog proizvođača zlata, kompaniju “Polyus Gold”, uložio je 30 miliona funti u renoviranje vile koja je dobila bazen i saunu u podrumu te vrt u mediteranskom stilu. Naravno, tada niko nije znao da je zapravo on vlasnik.

Sumnjive milionske transakcije

“Swiru Holding” je bio i u središtu mreže kompanija uključenih u transakcije veće od 700 miliona dolara. Nominalni dioničar u ovom slučaju nije bio Studhalter, već njegov sugrađanin iz Lucerna, tatu-majstor Renato Kopo. On je uz studio za tetoviranje bio i vlasnik “Fletcher Venturesa”, kompanije registrovane na Devičanskim ostrvima, kojom je zapravo upravljao “Swiru Holding.” Tako je 2013. s računa te firme 100 miliona dolara preneseno kompaniji “LT Trading Ltd.” To je upalilo alarme u jednoj američkoj banci, ali poreznici su uspjeli da prate trag do Švajcarske, ali ne i do Renata Kopa. Doduše, utvrdili su da je “LT Trading Ltd.” registrovana u Velikoj Britaniji za "prodaju voća i povrća", što im je takođe bilo sumnjivo.

Ali, zapravo su identifikovali kompaniju istog naziva u pogrešnoj državi. Vlasnik “LT Tradinga” koji se tiče ove istrage, ali i “Fletcher Venturesa” je bio Kerimovljev nećak, Nariman Gadžijev. Zapisi pokazuju da je 2013. “Fletcher Ventures” proslijedio 202 miliona dolara firmi “LLC Gilia” u Moskvi, iza koje stoji investiciona kompanija Kerimova. Ali, bankarski službenici to nisu uspjeli da utvrde. Kopo je novinare, koji su ga pitali o tim sumnjivim transakcijama, usmjerio na Studhaltera, koji im je, pak, poručio da je greškom potpisao dokument u kojem se navodi da je Kopo vlasnik “Fletcher Venturesa” te pokazao nove dokumente u kojima se on navodi kao stvarni vlasnik. Ali, to nije sve. Kerimov i njegova porodica imali su udjele i u ruskom proizvođaču zlata, “Polyus Goldu”, koji je dobio oko tri milijarde dolara zajmova od firme “Fren Global Corp”, čiji je vlasnik bio Studhalter. Doduše, on tvrdi da je 2014. prodao Gadžijevu tu kompaniju kao "kao lažnu firmu bez imovine", piše Net.hr

Ostala imovina koja se pripisuje “Swiru Holdingu”, a za koju se vjeruje da je u Kerimovljevom vlasništvu uključuje “boeing 737” izrađen po narudžbi i superjahtu vrijednu 150 miliona dolara. Studhalter tvrdi da je on vlasnik i tog dijela imovine. Evropska unija je 8. aprila sankcionisala i Kerimovljevog sina Saida, koji se povukao iz uprave “Polyus Golda.” Otkriće da je njegova sestra vlasnica francuskih vila, moglo bi podstaći dalje sankcije. To potvrđuje i tužitelj iz Nice, koji je bio zadužen za slučajeve u kojima su Kerimov i Studhalter bili optuženi. On tvrdi da je "postupak i dalje u toku". Kerimov i Gadžijev nisu komentarisali ove navode.