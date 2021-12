Žena u Turskoj se udala za čovjeka koji joj je bacio kisjelinu u lice, ostavivši je gotovo slijepom i unakaženom.

Izvor: Youtube Printscreen/ Gökhan Çınar

Promjena zakona, zajedno sa promjenama mjera u vezi sa pandemijom kovida, omogućila je njenom napadaču da ranije napusti zatvor. Berfin Ozek (20) napao je njen tadašnji bivši dečko Ćasim Ozan Seltik (23), nakon što su raskinuli 2019. godine.

Neposredno prije nego što je počinio krivično djelo, rekao joj je da ako je on neće imati, niko ne može. Kada je preživjela i otkrila da je njen bivši dečko napadač, on je uhapšen. Zatim ju je, navodno, "bombardovao" porukama ljubavi i izvinjenja, moleći je da mu oprosti.

Žrtva je čak nakratko pristala da povuče svoju žalbu, napisavši: "Nije mi prijatno što je on tamo između četiri zida. Napisali smo mnogo pisama jedno drugom. Dala sam se njemu. Ja ga mnogo volim, on me mnogo voli."

Međutim, nakon masovne negativne reakcije na društvenim mrežama, kasnije je rekla da je shvatila da je pogriješila i zamolila svog advokata da vrati žalbu.

Zbog toga je njen bivši dečko osuđen na 13 godina i šest mjeseci zatvora zbog napada pred sudom u okrugu Iskenderun u turskoj provinciji Hataj.

Ali, promjena u zakonu značila je da je pušten na uslovnu kaznu, što je javnost da osudi kratku kaznu koju je morao da odsluži, s obzirom na to da je Berfin ostala unakažena, u stalnom bolu i sa samo 30 odsto vida u jednom od njenih očiju.

Po puštanju, odmah ju je zaprosio - i ona je prihvatila. Datum vjenčanja je određen, a mlada žena se udala za njega ranije ovog mjeseca. Par još nije odgovorio na brojne kritike koje su dobili na društvenim mrežama. Berfin je gostovala na turskoj "TV 8", koja je u specijalnoj emisiji prenijela njenu životnu priču.

Životna priča Berfin Ozek Izvor: Youtube/Gökhan Çınar

Govoreći o vjenčanju, Berfinin otac, Jašar Ozek, rekao je: "Udala se bez našeg znanja. Borio sam se za nju godinama, a sada je sve ovo uzalud."

Advokat Ramazan Erdogan je rekao: "S obzirom na vrijeme koje je proveo u zatvoru, imao je pravo da pređe u zatvor otvorenog tipa nakon isteka vremena koje je morao da provede u zatvoru zatvorenog tipa. Međutim, zbog pandemije, osuđenici se vode na odsustvu iz zatvora otvorenog tipa do 31. maja 2022. godine. Oslobađanje optuženog nema nikakve veze sa njegovim brakom sa Berfinom. Odluka je konačna. Da nije bilo pandemije, on bi svoju kaznu nastavio da služi u zatvoru otvorenog tipa."