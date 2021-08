Nakon što je Velika Britanija stavila Crnu Goru na „crvenu listu“, gosti iz desetak soba u hotelima kompanije Montenegrostars u Budvi prekinuli su odmor i vratili se kući ranije, kazao je za Pobjedu suvlasnik ove hotelske grupe Žarko Radulović.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Nam Y. Huh

“Vijest za Englesku još nije rasprostranjena u punom kapacitetu, ali su njihovi državljani već počeli da napuštaju Crnu Goru. Gostima koji su otišli, vratili smo novac za dane koje nijesu iskoristili. Ono što brine jeste da su rezervacije iz ove zemlje i Belgije za septembar već otkazane, a počelo je otkazivanje i iz regiona, što može da znači da će u narednih deset dana sezona biti završena”, strahuje Radulović.

Ne bi ga, kako navodi, čudilo da se i zemlje regiona odluče na ovakav korak, posebno imajući u vidu nedavnu najavu premijera Zdravka Krivokapića da bi 1. septembra broj dnevno zaraženih mogao da dostigne hiljadu.

“Trenutno nas Moldavija, Ukrajina i Kazahstan još nijesu stavili na ,,crvenu listu“, ali me neće čuditi da nas na tu listu stave i zemlje regiona, jer, sa pozicije zdravlja i bezbjednosti, ima logike da se to desi”, smatra Radulović.

Nije optimističan kada je riječ o postsezoni, jer, kako kaže, ne može da zatvori oči i da se pravi da ništa ne vidi, kad vidi. Boji se da nas čeka period otrežnjenja, jer smatra da je ovo moglo da se spriječi. Neće, kako kaže, da kritikuje to što je bio dozvoljen ulazak bez PCR testa, jer je to bila nasušna potreba i nešto što nam je, kako smatra, dalo kakvu takvu sezonu. Za ovu situaciju krivi nas same, a posebno mlade.

Antivaks

“Problem broj jedan smo mi. Ako pogledate statistiku da je od 760 oboljelih, 45 stranaca, jasno je da smo mi raširili ovu pandemiju, jer se nijesmo vakcinisali, a mogli smo. Mi smo dozvolili da se održavaju skupovi gdje je hiljade mladih boravilo na jednom prostoru po nekoliko sati, opušteni uz alkohol i možete samo zamisliti šta to znači za prenošenje virusa”, navodi Radulović.

Za njih to i nije toliko strašno, ali zarazili su svoje porodice, a za stariju populaciju to može biti fatalno, na šta, kako navodi, i ukazuju sada već, dvocifrene brojke preminulih.

“Zbog toga nije Institut za javno zdravlje adresa za kritiku, jer sam bio u toku i znam šta su zahtijevali, pa ni Vlada, ali ne mogu da shvatim nas kao pojedince, gdje je nama glava, o čemu smo mislili”, kaže Radulović.

Herceg Novi

Kakvoj takvoj postsezoni nada se direktor kompanije Light house Jovan Vukalović u okviru koje posluje istoimeni hotel u Herceg Novom. Popunjenost tokom sezone je bila iznad svih očekivanja i skoro na nivou 2019. godine, a u nekim segmentima poslovanja čak je i premašeno. Ipak, nije siguran da mogu računati na uspješnu postsezonu.

“Ukoliko situacija sa koronom bude stabilna, postsezona će biti sasvim solidna. Neće biti na nivou ranijih godina, ali smo, s obzirom na sve, ipak zadovoljni dosadašnjim najavama. Međutim, trenutna epidemiološka situacija nam baš i ne uliva nadu da ćemo uspjeti da realizujemo sve dogovorene aranžmane u ovom periodu”, kaže Vukalović za Pobjedu.

Hotel Light house radi tokom cijele godine, a namjera im je da tako i ostane, ukoliko zdravstvene mjere to dozvole. Većina gostiju tokom sezone bila je iz regiona, ali tokom vansezone i zimskog perioda, njihovu gosti su u najvećoj mjeri sportisti, učesnici konferencija, seminara i kulturnih manifestacija.

Bar

I iz Turističke organizacije Bar teško mogu prognozirati šta će se dešavati u narednom periodu.

“Umnogome će zavisiti od mjera koje će biti na snazi. Određene najave postoje, međutim kao i za glavnu sezonu karakteristične će biti ,,last minute“ rezervacije. Goste uglavnom možemo očekivati iz zemalja okruženja, prije svega seniore koji imaju slobodnog vremena, ali i iz razloga jer ih je značajan broj vakcinisan i može se kretati bez ,,straha“ od korona virusa”, kaže za Pobjedu direktor TO Bar Emil Kukalj.

Kao biser turističke ponude ovog grada izdvaja Nacionalni park ,,Skadarsko jezero“, na kom, kako navodi, sezona traje duže nego na jadranskoj obali.

“Struktura gostiju u tom dijelu je drugačija, pa su tamo uglavnom dominirali turisti iz zemalja zapadne Evrope koji su, nažalost, ove godine zbog epidemiološke situacije, ali i mjera izostali. Ne očekujemo veći priliv turista ni u periodu postsezone, ali vjerujemo da će u narednom periodu postepeno doći do oporavka turističkog prometa”, kaže Kukalj.

Ponuda ovog dijela će biti unaprijeđena, jer se očekuje otvaranje objekta na tvrđavi Besac koji bi, kako je planirano, trebalo da radi cijele godine.

“Zamišljeno je da projekat bude održiv, da na pravi način valorizuje kulturno istorijski lokalitet Besca, ali i da obezbijedi doprinos lokalnoj zajednici, unaprijedi crnogorsku kulturnu i turističku ponudu”, kaže prvi čovjek barske turističke organizacije.

Tokom sezone su u ovoj opštini organizovali brojne događaje, ali uz korekcije zbog pandemije. Tako je odložena manifestacija ,,Ljeto sa zvijezdama“ imajući u vidu da podrazumijeva koncerte sa više hilijada posjetilaca.

“Umjesto nje prvi put je organizovan ,,Barski đir“, manifestacija koja je trajala 28 dana i koja je teritoriju cijele opštine pretvorila u veliku pozornicu. Organizovane su brojne aktivnosti kao što su aqua gimnastika, jutarnja i večernja joga na plažama, nagradni kvizovi na plažama, bazari lokalnih proizvoda i suvenira, umjetničke radionice za djecu i omladinu, RiBAR fest, koncert KIC POP hora, koncert filmske muzike, pješačka tura u noći punog mjeseca, nastupi kulturno umjetničkih društava, klapa, mažoretki, defilea i koncerta Gradske muzike Budva. Gosti su kroz ankete iskazali visok stepen zadovoljstva elementima ovogodišnje turističke ponuda Bara”, kazao je Kukalj.

Kolašin

Da će postsezona zavisiti od epidemiološke situacije, kaže i direktor TO Kolašin Aleksandar Vlahović. Prema informacijama koje su dobili od hotelijera iz ove opštine, najave, odnosno rezervacije za septembar postoje, ali sve to zavisi od aktuelnih mjera.

Tokom jula bilo je popunjeno gotovo 80 odsto hotelskih kapaciteta, dok je posebno u prvoj polovini avgusta popunjenost ovog i privatnog smještaja bila i do 100 posto. Ipak, najveći broj noćenja ostvarili su domaći gosti, dok je učešće inostranih bilo 25 odsto. Među stranim gostima, najbrojniji su bili gosti iz regiona i Izraela.

Nastavljaju sa organizacijom manifestacija, pa se ovih dana održava fudbalski turnir ,,Kolašin KUP 2021“ koji okuplja veliki broj učesnika iz zemlje i regiona, a uskoro će u saradnji sa opštinom Kolašin i Skijalištima Crne Gore organizovati i drugi Bjelasica ultra tral. Za 11. septembar zakazan je i drugi Sinjajevinski biciklistički maraton koji podrazumijeva prelazak preko izuzetno zahtjevne dionice duge 54 km.

“Svi koji odluče da posjete naš grad mogu uživati u aktivnom odmoru i netaknutoj prirodi i na kvalitetan način ispuniti svoj boravak, od posjete NP ,,Biogradska gora“, panoramskih vožnji žičarom na Ski-centru Kolašin 1600, brojnim pješačkim i biciklističkim stazama, posjetom botaničkoj bašti, kanjonju rijeke Mrtvice”, kazao je Vlahović i dodao da će uložiti maksimalne napore kako bi što veći broj gostiju i u narednom periodu posjetio Kolašin.

Bez besplatnog PCR-a

Od 1. septembra turisti više neće imati mogućnost besplatnog testiranja koje im je ranije bilo obezbijeđeno, u slučaju da njihove matične zemlje to traže nakon boravka u Crnoj Gori. Ovu odluku donijela su ministarstva zdravlja i ekonomskog razvoja uz saglasnost Vlade.