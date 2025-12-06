Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, broj slučajeva legionarske bolesti u SAD porastao je u poslednje decenije, sa vrhuncem od 2,71 slučaja na 100.000 stanovnika 2018. godine.

Najmanje 14 slučajeva legionarske bolesti prijavljeno je u centralnoj Floridi, a Ministarstvo zdravlja te američke države saopštilo je da je epidemija potencijalno povezana sa teretanom, objavio je Ej-Bi-Si.

U pismu državnom senatoru Karlosu Giljermu Smitu nije naveden naziv teretane, ali mediji su prenijeli da su članovi jednog „ Crunch Fitness” centra u Okoiju, blizu Orlanda, prijavili slučajeve bolesti.

Teretana je saopštila da sarađuje sa zdravstvenim vlastima, zatvorila je dijelove objekta i testira sisteme bazena i spa centra „iz predostrožnosti“.

Legionarska bolest je ozbiljan oblik upale pluća uzrokovan bakterijom Legionela, koja se širi udisanjem malih kapljica kontaminirane vode ili pare, prenosi Politika, pozivajući se na Tanjug.

Bakterije se prirodno nalaze u slatkoj vodi, ali se najviše razvijaju u toploj vodi i sistemima zgrada poput tuševa, slavina i grejača vode. Bolest se ne prenosi sa osobe na osobu.

Većina pacijenata se oporavlja antibioticima, ali osobe sa oslabljenim imunitetom ili hroničnim plućnim bolestima mogu razviti ozbiljne komplikacije, a oko 10 odsto oboljelih umire. Prema izvještajima zdravstvenih ustanova, stopa smrtnosti je oko 25 odsto.