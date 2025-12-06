M.S. je predata službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i lišena slobode. Danas će biti sprovedena sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici radi odlučivanja o ekstradicionom pritvoru.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore, kontrolisali su rusku državljanku M.S. (57).

Provjerom podataka u saradnji sa NCB Interpol Podgorica utvrđeno je da je za njom na snazi međunarodna potjernica koju je raspisao Interpol Moskva, zbog krivičnih djela prevare i pokušaja prevare, povezanih sa nezakonitim oduzimanjem prava vlasnika nad stambenim prostorijama i kreditnom prevarom putem dostavljanja lažnih i netačnih podataka banci radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

