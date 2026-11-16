Zakon o šumama se primjenjuje od 1. januara 2025. godine, ali novo preduzeće “Crna Gora šume” još nije počelo sa radom.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planira donošenje posebnog Zakona o prometu drveta i proizvoda od drveta, kojim bi trebalo da se uvedu strože kontrole porijekla drveta, obaveza provjere njegove zakonitosti i elektronsko praćenje prometa, ali iz tog resora nijesu precizirali kada će nacrt biti pripremljen, niti kada bi zakon mogao biti usvojen, pišu Vijesti.

Resor ministra Vladimira Jokovića u novi zakon treba da prenese zahtjeve evropske uredbe EUDR, koja podrazumijeva provjeru zakonitosti i porijekla drveta i proizvoda od drveta, kao i utvrđivanje da njihova proizvodnja nije povezana sa krčenjem ili degradacijom šuma.

“Postojeći član 65 Zakona o šumama ne obezbjeđuje transponovanje EUDR uredbe, što je konstatovala i Državna revizorska institucija (DRI). Novi zakon treba da otkloni ovaj pravni nedostatak i istovremeno uspostavi efikasniji sistem upravljanja šumskim resursima, uz zatvaranje prostora za zloupotrebe koje su postojale u prethodnom koncesionom modelu. Novim zakonskim rješenjem biće uspostavljen sistem dužne pažnje (due diligence) i obaveza dokazivanja porijekla drveta za sve subjekte koji ga stavljaju u promet. Riječ je o zahtjevima koji proizilaze iz evropske regulative, ali i o važnom mehanizmu zaštite domaćih proizvođača, imajući u vidu da je dokazivanje porijekla drvnih proizvoda neophodan uslov za njihov plasman na tržište Evropske unije”, kazali su “Vijesitma” iz Ministarstva poljoprivrede koje je početkom septembbra raspisalo javni poziv za NVO sektor da predlože svog predstavnika u Radnu grupu za izradu ovog zakona.

DRI je 28. jula prošle godine objavila izvještaj nakon što je uradila reviziju uspješnosti sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori - bespravna (prekomjerna) sječa šuma u kome je konstatovano da je novi Zakon o šumama usklađen dijelom sa EU uredbama, ali ne transponira EUDR uredbu o zabrani prometa nelegalnog drveta.

“Da bi se predmetna uredba potpuno transponovala, planira se izrada zakona koji se odnosi na promet drveta i proizvoda od drveta, pa se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavezalo u komunikaciji sa Evropskom komisijom da će usaglašavanje izvršiti do kraja 2025. godine donošenjem Zakona o prometu drveta i proizvoda od drveta. Odredba člana 65 ovog zakona koji propisuje uslove za transort i promet drveta primjenjivaće se do donošenja zakona kojim će se urediti stavljanje u promet drveta i proizvoda od drveta”, piše u izvještaju DRI.

Iz Ministarstva su kazali da je uspostavljanje elektronskog sistema sljedljivosti jedan od ciljeva reforme, ali je neophodno da prethodno bude definisan odgovarajući zakonski okvir.

“Podsjećamo da su izmjenama Zakona o šumama iz 2024. godine već uvedene obaveza izdavanja uvjerenja o porijeklu drveta i zabrana prometa neobilježenog drveta. Novi zakon će dodatno unaprijediti postojeći sistem i uspostaviti mehanizme za efikasnije praćenje porijekla drvnih proizvoda”, navode u ovom Vladinom resoru.

Kontrolni mehanizmi za suzbijanje bespravne sječe, kako tvrde, već se sprovode kroz aktivnosti šumarske inspekcije i Uprave za gazdovanje šumama, dok će novi zakonski okvir dodatno osnažiti preventivne i kontrolne mehanizme.

“To podrazumijeva obaveznu procjenu rizika prije svake prodaje, kao i strožu kaznenu politiku, koja će, pored novčanih kazni, obuhvatiti i mogućnost zabrane obavljanja djelatnosti. Nadzor će ostati u nadležnosti šumarske inspekcije, uz koordinaciju sa drugim nadležnim organima, a predviđeni mehanizmi treba da obezbijede i efikasnije sankcionisanje protivpravnog postupanja, uključujući mjere oduzimanja imovinske koristi”, istakli su u Ministarstvu poljoprivrede.

Usklađivanje sa EUDR uredbom, navode, u Jokovićevom resoru, jedan je od ključnih razloga za donošenje novog zakona, kao i da za crnogorske izvoznike to znači obavezu dokazivanja porijekla drvnih proizvoda u skladu sa standardima koji važe na tržištu Evropske unije, prenose Vijesti.

“To nije samo dodatna administrativna obaveza, već neophodan uslov za očuvanje konkurentnosti i nesmetan pristup evropskom tržištu. Kada je riječ o rokovima, Ministarstvo neće iznositi datume koji ne zavise isključivo od njegovog rada i nadležnosti. Dinamika donošenja i pune primjene novog zakonskog rješenja uslovljena je, između ostalog, uspostavljanjem pune funkcionalnosti društva “Crna Gora šume” i završetkom tranzicije sa koncesionog modela na sistem državnog gazdovanja šumama. Ovi procesi predstavljaju važne institucionalne preduslove kako bi novi zakon imao punu primjenu u praksi, a ne ostao samo normativno rješenje”, navode u Ministarstvu.

Kaku su dodali, Ministarstvo ne izbjegava odgovore na pitanja koja se odnose na reformu šumarskog sektora, već smatra odgovornim da javnosti predstavi realno stanje procesa i njegove institucionalne i pravne preduslove, umjesto da iznosi paušalne procjene i rokove koji nijesu u potpunosti u njegovoj nadležnosti.

Zakon o šumama se primjenjuje od 1. januara 2025. godine, ali novo preduzeće “Crna Gora šume” još nije počelo sa radom.

Vlada je ljetos donijela odluku da osnuje preduzeće, a početkom oktobra ove godine je održana konstitutiva sjednica Skupštine čiji su članovi Vesko Rakočević, Rade Ostojić i Jovica Tanjević. Za predsjednika Skupštine izabran je Ostojić, a usvojeni su Poslovnik o radu Skupštine i Statut preduzeća, pišu Vijesti.

Skupština je predložila Jadranka Lončara za vršioca dužnosti direktora društva, do izbora direktora na osnovu javnog konkursa, u skladu sa zakonom.

Firma “Crna Gora šume” je osnovana sa ciljem da preuzme nadležnosti i gazduje šumama u državnoj svojini uz napuštanje koncesionog modela, dok bi se bavili i gajenjem šuma, sječom, proizvodnjom i prodajom drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda, izgradnje i održavanja infrastrukture.

Ovim poslovima se do sada bavila Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, kojoj bi se delegirali poslovi inspekcijskog nadzora, kontrole izvođačkih projekata i rada u odjeljenjima. Bilo je planirano i da većina njenih radnika pređe u novu šumarsku firmu, ali do toga nije došlo jer su radnici Uprave u više navrata saopštili da neće pristati da pređu u novo preduzeće “Crna Gora šume”.

Kako su “Vijesti” pisale u aprilu, podjela šumarskih nadležnosti je trebalo da se uradi još 1. januara prošle godine, kroz krovni Zakon o šumama, ali do toga do danas nije došlo jer Zakon još nije primjenjiv. Skupština je ovaj propis usvojila krajem jula 2024. godine.

Početkom prošle godine sve nadležnosti u šumarskom sektoru su prešle na državnu firmu - koja u tom momentu nije postojala, nakon čega su prošlog ljeta opet vraćena Upravi. Isto je urađeno i ove godine, kada su poslovi prešli u ruke “Crna Gora šuma”, koja i dalje ne funkcioniše, javljaju Vijesti.

Zakon o šumama se tako mora mijenjati po treći put jer privrednici ovog i sektora drvoprerade trenutno ne mogu da koriste šume po ugovorima koje su već potpisali, dok je lani zbog blokade doznake stabala, bila zaustavljena sječa i prodaja drveta u privatnim šumama. Zbog toga je prošle godine bilo i više protesta.

Zato je PES početkom aprila predložio nove izmjene Zakona o šumama, kojima bi se ovi poslovi do početka 2027. godine opet vratili Upravi.