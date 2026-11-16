Međuvladina konferencija na kojoj će Crna Gora zatvoriti dodatna poglavlja u pregovorima sa EU biće održana u četvrtak 19. novembra u Briselu.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Očekuje se da će na ovoj konferenciji biti zatvorena poglavlja 14 (saobraćaj), 15 (energetika) i 22 (regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata), piše Dan.

Ova poglavlja bi prethodno trebalo da odobre stalni predstavnici zemalja članica EU na sastanku u srijedu 18. novembra.

Na prethodnoj međuvladinoj konferenciji koja je održana 6. novembra u Briselu, Crna Gora je privremeno zatvorila dva pregovaračka poglavlja.

To su poglavlja 1 – Slobodno kretanje robe i poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Time je do sada zatvoreno 23 od 33 poglavlja u kojima Crna Gora pregovara sa EU.