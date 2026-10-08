Novim zakonom trebalo bi da budu uređeni uslovi za zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, način plaćanja zakupnine, održavanje i korišćenje stana, kao i zaštita prava zakupaca i vlasnika

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podstanari i vlasnici stanova u Crnoj Gori mogli bi uskoro dobiti jasniji i uređeniji sistem zakupa, budući da Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine priprema poseban Zakon o zakupu stanova.

Cilj novog propisa je da preciznije uredi odnose između zakupaca i zakupodavaca, uključujući pitanja zakupnine, depozita, održavanja stana, trajanja ugovora i njegovog raskida. Iz Ministarstva poručuju da bi zakon trebalo da doprinese većoj pravnoj sigurnosti obje strane i učini dugoročni zakup predvidivijim načinom rješavanja stambenog pitanja, prenose Vijesti.

Ministarstvo je već pokrenulo konsultacije sa zainteresovanom javnošću, dok je izrada Nacrta zakona planirana tokom 2027. godine. Donošenje ovog propisa predviđeno je Strategijom stambene politike Crne Gore do 2034. godine, u okviru cilja koji se odnosi na unapređenje regulatornog okvira u oblasti stanovanja.

„Stanovanje je jedno od značajnih pitanja od javnog interesa, imajući u vidu njegov uticaj na kvalitet života, socijalnu sigurnost domaćinstava, demografska kretanja i mobilnost stanovništva i radne snage. Poseban izazov predstavlja dostupnost pristupačnog i sigurnog stanovanja za domaćinstva koja svoje stambeno pitanje rješavaju putem zakupa. Zakon o obligacionim odnosima uređuje zakup, bez specifičnosti zakupnih odnosa u oblasti stanovanja. Zato je procijenjeno da je potrebno donijeti poseban zakon kojim bi se jasno definisala prava i obaveze zakupodavaca i zakupaca i obezbijedila veća pravna sigurnost obije strane“, naveli su iz Ministarstva.

Kako su objasnili, tržište dugoročnog zakupa u Crnoj Gori i dalje je nedovoljno uređeno i transparentno. Poseban problem predstavljaju domaćinstva koja zbog visokih cijena nekretnina, nedovoljnih prihoda ili otežanog pristupa kreditima nijesu u mogućnosti da kupe stan.

„Dugoročni zakup predstavlja značajan segment stambenog tržišta, posebno za domaćinstva koja nijesu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje kupovinom stana, bilo zbog visokih cijena nekretnina, nedovoljnih prihoda ili otežanog pristupa stambenim kreditima. Istovremeno, postojeći sistem ne pruža dovoljan nivo pravne sigurnosti ni zakupcima ni zakupodavcima, što može biti prepreka razvoju stabilnog i funkcionalnog tržišta dugoročnog zakupa“, kazali su iz Ministarstva.

Postojeći propisi zakup uglavnom uređuju kroz Zakon o obligacionim odnosima, uz pojedine odredbe Zakona o socijalnom stanovanju. U Ministarstvu smatraju da takav okvir nije dovoljan za sve specifičnosti dugoročnog zakupa stana.

„Ovakav pristup je u skladu i sa Strategijom stambene politike Crne Gore do 2034. godine, kojom su unapređenje rentalnog sektora i povećanje dostupnosti pristupačnog stanovanja prepoznati kao važni pravci djelovanja. Ministarstvo je upravo u tom kontekstu pokrenulo konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o zakupu stanova“, saopšteno je iz tog resora.

Novim zakonom trebalo bi da budu uređeni uslovi za zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, način plaćanja zakupnine, održavanje i korišćenje stana, kao i zaštita prava zakupaca i vlasnika, pišu Vijesti.

Ipak, konkretna rješenja još nijesu utvrđena. To se odnosi i na pitanja poput visine depozita ili eventualnog povećanja zakupnine tokom trajanja ugovora.

„Konkretna rješenja, uključujući pitanja depozita i povećanja zakupnine tokom trajanja ugovora, biće predmet analize uporednih iskustava i ocjene uticaja propisa. Ministarstvo je u početnoj fazi pripreme zakona, pa je u ovom trenutku prerano govoriti o konačnim rješenjima. Sva pitanja su predmet razmatranja i o njima se u ovoj fazi ne zauzimaju konačni stavovi. Zbog toga su inicijative, predlozi i komentari zainteresovane javnosti u ovoj fazi od posebnog značaja“, kazali su u resoru kojim rukovodi ministar Slaven Radunović.

Iz Ministarstva navode da je namjera da se uspostavi ravnoteža između interesa zakupaca i vlasnika. Zakupcima bi trebalo obezbijediti veću sigurnost i stabilnost, dok bi stanodavci dobili jasnije definisana pravila koja uređuju obaveze zakupaca i uslove prestanka ugovora.

„Jasnija pravila treba da doprinesu i smanjenju broja sporova. Mehanizmi za efikasnije rješavanje sporova između zakupaca i zakupodavaca biće razmatrani u daljem radu na Nacrtu zakona“, istakli su iz Ministarstva.

Posebna pažnja biće usmjerena na mlade i domaćinstva sa nižim prihodima, koji su zbog rasta cijena nekretnina i zakupnina, nestabilnih prihoda i težeg pristupa kreditima među najugroženijim grupama kada je riječ o rješavanju stambenog pitanja.

„Zakon o zakupu nije jedina mjera. U pripremi je i Zakon o stambenoj podršci, kojim će se unaprijediti postojeći sistem ne samo stanovanja za prioritetne grupe lica odnosno ranjive kategorije društva, već će i uspostaviti instrumente podrške za domaćinstva koja stambeno pitanje ne mogu riješiti na tržištu. Ova dva zakona su komplementarna i dio su šireg okvira Strategije stambene politike do 2034. godine“, saopšteno je iz Ministarstva.

Nakon završetka konsultacija, Ministarstvo će pripremiti izvještaj o pristiglim inicijativama, predlozima i sugestijama, koji će biti objavljen na internet stranici tog resora i portalu e-uprave.

Potom slijedi izrada Nacrta zakona, planirana za 2027. godinu, nakon čega bi trebalo da uslijede javna rasprava i zakonodavna procedura.

„Slijedi izrada nacrta zakona, koja je planirana tokom 2027. godine, nakon čega slijedi javna rasprava i zakonodavna procedura. Zbog toga je u ovom trenutku prerano govoriti o roku usvajanja i početku primjene zakona. Očekujemo da će zakon doprinijeti većoj transparentnosti tržišta zakupa, većoj pravnoj sigurnosti zakupaca i zakupodavaca i boljoj osnovi za efikasnije sprovođenje mjera stambene politike“, poručili su iz Ministarstva.

Donošenje posebnog zakona, kako su podsjetili, predviđeno je i Nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine, koja među mjerama predviđa razvoj javnog i privatnog rentalnog sektora uz stvaranje pune pravne sigurnosti za sve učesnike, prenose Vijesti.

„Takođe, i Strategija stambene politike Crne Gore do 2034. godine, donijeta 2025. godine, usklađena je sa NSOR i njome je ukazano da je tržište zakupa stanova neregulisano, netransparentno i dominantno u sivoj zoni, bez institucionalne podrške i podataka što dodatno otežava pristup sigurnom i pristupačnom stanovanju kroz zakup. Stoga je bilo neophodno prvo obezbijediti normativni okvir, pa je kroz Strateški cilj 1 ‘’Poboljšanje regulatornog okvira u oblasti stanovanja’’ predviđena izrada Zakona o zakupu stanova“, naveli su iz Ministarstva.