Najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, za koju je procijenjeno da će koštati 20 miliona eura

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila Listu prioritetnih kapitalnih projekata koji će se finansirati iz Kapitalnog budžeta za 2027. godinu, na predlog Ministarstva finansija.

Na listi se nalazi 28 novih projekata, ukupne procijenjene vrijednosti 78,51 milion eura. Najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, za koju je procijenjeno da će koštati 20 miliona eura, prenosi CdM.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da je tokom ove godine intenzivno unapređivan sistem planiranja i upravljanja kapitalnim projektima, sa namjerom da se javne investicije planiraju kvalitetnije i efikasnije i bolje usklade sa razvojnim prioritetima države.

„Rezultat tih aktivnosti je stvaranje fiskalnog prostora za finansiranje novih višegodišnjih kapitalnih projekata“, naveli su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, stabilni fiskalni okviri omogućili su da se u Kapitalnom budžetu za 2027. godinu obezbijede sredstva za nove investicije koje bi trebalo da doprinesu unapređenju javne infrastrukture i stvaranju uslova za ekonomski rast.

“U procesu pripreme Kapitalnog budžeta Ministarstvo finansija je produžilo rok za dostavljanje projektne dokumentacije, cijeneći napore potrošačkih jedinica i značaj kvalitetno pripremljenih projekata”, ističu u Ministarstvu finansija.

Do 1. septembra Ministarstvu su dostavljena ukupno 172 projektna predloga.

Komisija za ocjenjivanje projekata razmotrila je sve pristigle zahtjeve. Nakon sprovedenog postupka, 47 projekata ispunilo je propisane kriterijume, dok 117 predloga nije ispunilo uslove za uvrštavanje na listu.

Osam projekata Ministarstva odbrane biće razmatrano odvojeno, u okviru pripreme Predloga zakona o budžetu za 2027. godinu, s obzirom na to da, u skladu sa Odlukom, ne podliježu ocjenjivanju Komisije.

U izvještaju Komisije konstatuje se da je projektna dokumentacija ove godine bila kvalitetnija nego ranije.

„Kvalitet predložene dokumentacije značajno bolji u odnosu na prethodne godine“, navodi se u izvještaju.

Kako je navedeno, na unapređenje dokumentacije uticali su nova Odluka i Metodologija, ali i obuke organizovane na centralnom i lokalnom nivou. Komisija je tokom postupka od predlagača tražila i dodatnu dokumentaciju i dopune kako bi određeni projekti mogli biti uključeni u proces ocjenjivanja, prenosi CdM.

Pored projekta gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vrijednog 20 miliona eura, među većim investicijama je i projekat reinterpretacije starog utvrđenja rudarskog naselja Brskovo u Mojkovcu, čija je vrijednost procijenjena na sedam miliona eura.

Za adaptaciju Sportskog centra u Nikšiću predviđeno je 4,41 milion eura, dok je rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Ibar u Rožajama procijenjena na 4,39 miliona eura.

Na listi je i sanacija lokalnog puta L-37 Rubeža–Vučje u Nikšiću, vrijedna četiri miliona eura, kao i izgradnja trotoara i biciklističkih staza duž regionalnog puta R-23 u Danilovgradu, za šta je planirano tri miliona eura.

Među 28 odabranih projekata nalazi se i niz investicija u oblasti zdravstva i socijalne zaštite.

Predviđena je adaptacija porodilišta KBC Berane po sistemu Babyfriendly, vrijedna 981.700 eura, kao i adaptacija Službe za urgentnu medicinsku pomoć Opšte bolnice Bijelo Polje, za koju je procijenjeno 994.000 eura.

Planirana je i rekonstrukcija zdravstvenog paviljonskog objekta Doma zdravlja Tivat, vrijedna 935.511 eura, dok je za adaptaciju Doma zdravlja Mojkovac predviđeno 760.000 eura. Adaptacija porodilišta OB „Danilo I“ na Cetinju procijenjena je na 650.000 eura.

Kapitalnim budžetom obuhvaćena su i ulaganja u dnevne centre u Ulcinju, Beranama i Bijelom Polju, namijenjene djeci, odraslima i osobama sa posebnim potrebama.

Nikšić je među opštinama koje se na listi pojavljuju sa više projekata. Za adaptaciju Sportskog centra opredijeljeno je 4.413.521 euro, dok je za sanaciju lokalnog puta L-37 Rubeža–Vučje predviđeno gotovo četiri miliona eura, piše CdM.

Za rekonstrukciju Ulice II dalmatinske brigade, Nikca od Rovina, Crnogorskih komita i dijela puta pored Bistrice planirano je 600.000 eura.

Da bi projekat ušao u proces ocjenjivanja, morao je da ispuni više propisanih uslova. Između ostalog, trebalo je da bude predviđen strateškim dokumentima, da ima riješene urbanističko-tehničke uslove i procjenu efekata na budžet.

“Za projekte čija vrijednost prelazi pet miliona eura bila je potrebna i studija opravdanosti, odnosno cost-benefit analiza”, napominju u Ministarstvu finansija.

Prilikom određivanja prioriteta uzimani su u obzir doprinos regionalnom razvoju, kvalitet javnih usluga, zaštita životne sredine, energetska efikasnost, zapošljavanje, demografska kretanja, socijalna i dječja zaštita, kao i efekti projekta na budžet nakon njegove realizacije.

Projekti su ocjenjivani prema utvrđenoj metodologiji, a rangiranje je obavljeno na osnovu ukupnog broja osvojenih bodova.

„Projekat sa najvećom ocjenom dobija prednost u realizaciji“, navodi se u dokumentu.

Savjet za javne investicije utvrdio je konačni predlog liste na sjednici održanoj 30. septembra, nakon razmatranja liste koju je pripremila Komisija za ocjenjivanje projekata.

Savjet je preporučio i da se pojedini projekti finansiraju kroz kumulativne aktivnosti u oblastima turizma, kulture i komunalne infrastrukture.

Ukupna procijenjena vrijednost 28 predloženih projekata iznosi 78.511.231,50 eura.