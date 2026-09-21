Bojana Barjaktarović, pobjednica "Nikad nije kasno", izazvala je pažnju snimkom sa vašara gdje traži da se sklone instrumenti sa bine.
Pobjednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" Bojana Barjaktarović našla se u centru pažnje nakon snimka sa šabačkog vašara koji se širi društvenim mrežama.
Na video-zapisu vidi se trenutak kada Bojana, očigledno nezadovoljna situacijom na bini, traži od muzičara da sklone instrumente kako bi se nastavilo sa postavljanjem opreme.
Pogledajte njene fotografije:
"Skloni to sa bine odmah": Pjevačica vikala na kolege na nastupu, snimak sa šabačkog vašara kruži mrežama
"Skloni svoj instrument sa bine, odmah", čuje se kako govori Bojana, dok se u nastavku snimka može čuti i: "Klavijaturista neka dođe da skloni svoje instrumente kako bi mogli da se namontiramo i radimo dalje."
Snimak je za kratko vrijeme privukao pažnju korisnika društvenih mreža, koji su komentarisali pjevačicinu reakciju i situaciju koja je prethodila ovom trenutku.
Ne zna se razlog drame
Bojana je publici poznata po energičnim nastupima i specifičnom vokalu, a nakon pobjede u emisiji "Nikad nije kasno" nastavila je da nastupa širom regiona.
Ostaje nepoznato šta je tačno prethodilo raspravi na bini i da li je u pitanju bio nesporazum oko organizacije nastupa. Na snimku koji kruži mrežama zabilježen je samo dio situacije, zbog čega se njen kontekst ne može u potpunosti utvrditi.
Izvor: Kurir/ MONDO