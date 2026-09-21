"Skloni to sa bine odmah": Pjevačica vikala na kolege na nastupu, snimak sa šabačkog vašara kruži mrežama

Bojana Barjaktarović, pobjednica "Nikad nije kasno", izazvala je pažnju snimkom sa vašara gdje traži da se sklone instrumenti sa bine.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Tiktok printscreen

Pobjednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" Bojana Barjaktarović našla se u centru pažnje nakon snimka sa šabačkog vašara koji se širi društvenim mrežama.

Na video-zapisu vidi se trenutak kada Bojana, očigledno nezadovoljna situacijom na bini, traži od muzičara da sklone instrumente kako bi se nastavilo sa postavljanjem opreme.

Pogledajte njene fotografije:

"Skloni svoj instrument sa bine, odmah", čuje se kako govori Bojana, dok se u nastavku snimka može čuti i: "Klavijaturista neka dođe da skloni svoje instrumente kako bi mogli da se namontiramo i radimo dalje."

Snimak je za kratko vrijeme privukao pažnju korisnika društvenih mreža, koji su komentarisali pjevačicinu reakciju i situaciju koja je prethodila ovom trenutku.

Ne zna se razlog drame

Bojana je publici poznata po energičnim nastupima i specifičnom vokalu, a nakon pobjede u emisiji "Nikad nije kasno" nastavila je da nastupa širom regiona.

Ostaje nepoznato šta je tačno prethodilo raspravi na bini i da li je u pitanju bio nesporazum oko organizacije nastupa. Na snimku koji kruži mrežama zabilježen je samo dio situacije, zbog čega se njen kontekst ne može u potpunosti utvrditi.

Izvor: Kurir/ MONDO