Izbor direktora Uprave carina još nije okončan jer je kandidatkinja Maja Vučinić pred Upravnom inspekcijom osporila zakonitost sprovedenog javnog konkursa, zbog čega je Ministarstvo finansija odlučilo da ne donosi konačnu odluku dok se inspekcijski nadzor ne završi.

Izvor: MONDO

Iz Ministarstva finansija su portalu “Vijesti” kazali da je Vučinić pokrenula postupak pred Upravnom inspekcijom Ministarstva javne uprave i da joj je priznato svojstvo stranke u tom postupku.

“Vlada je od strane Ministarstva finansija upoznata s navedenim okolnostima i razlozima zbog kojih je ocijenjeno opravdanim da se s daljim postupanjem sačeka do okončanja inspekcijskog nadzora”, istakli su iz Ministarstva finansija.

Jedna od najvažnijih uprava je od kraja decembra 2023. bez direktora u punom mandatu.

Vučinić je u julu 2024. postavljena za vršioca dužnosti i od tada joj je v. d. mandat produžavan svakih šest mjeseci.

Na konkurs za direktora Uprave carina prijavili su se Nebojša Kaljević, Maja Vučinić, Siniša Raičević, Miroslav Raonić, Predrag Radovanović i Gojko Kalezić, a Uprava za ljudske resurse je u junu nakon sprovedene procedure listu za izbor i izvještaj o toku postupka provjere kandidata proslijedila Ministarstvu finansija na dalje postupanje. Kaljević je u međuvremenu odustao od kandidature.

Vučinić je aktuelna vršiteljka dužnosti direktora Uprave carina, kandidati Raičević, Raonić i Kalezić su njene kolege iz Uprave, dok je Radovanović sekretar u Ministarstvu evropskih poslova.

Vlada je početkom jula na elektronskoj sjednici, o čemu nije obavijestila javnost, ovlastila Jelenu Đukić, pomoćnicu direktora Uprave carina u Sektoru za akcize, poreze i naplatu prihoda da koordinira Upravom carina do regulisanja statusa te uprave u skladu sa zakonom jer je Vučinić pošla na porodiljsko.

“Nakon sprovedenog postupka od strane Uprave za ljudske resurse, Ministarstvo finansija je, od strane jednog od kandidata - Maje Vučinić, upoznato sa činjenicom da je ona pokrenula postupak inspekcijskog nadzora pred Upravnom inspekcijom Ministarstva javne uprave, osporavajući zakonitost sprovedenog javnog konkursa. Takođe nam je dostavljeno rješenje kojim joj je priznato svojstvo stranke u tom postupku. U takvoj situaciji smatramo da bi bilo preuranjeno nastaviti postupak izbora i naročito donositi konačnu odluku prije nego što nadležni organ utvrdi sve relevantne činjenice i okolnosti, kazali su iz resora kojim rukovodi ministar Novica Vuković.

Dodali su da u takvoj procesnoj situaciji smatraju da bi bilo preuranjeno preduzimati dalje radnje u postupku izbora direktora Uprave carine, a naročito donositi konačnu odluku, prenose "Vijesti".

“Navedeni pristup obezbjeđuje puno poštovanje načela zakonitosti, transparentnosti i doprinosi donošenju odluka zasnovanih na potpunom i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju. Preduzimanje daljih aktivnosti prije okončanja postupka inspekcijskog nadzora moglo bi dovesti do preuranjenog odlučivanja bez potpunog i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja, što nije u skladu sa zahtjevima zakonitog i pravilnog postupanja organa javne vlasti. Upravna inspekcija u okviru svojih zakonskih ovlašćenja može utvrditi eventualne nezakonitosti ili nepravilnosti u postupku i naložiti njihovo otklanjanje, a njeni nalazi mogu imati uticaj i na dalje postupanje u procesu izbora”, navode u Ministarstvu finansija dodajući da je cilj da se postupak sprovede zakonito i da se donese odluka koja ne bi naknadno mogla biti dovedena u pitanje.

Iz Ministarstva su kazali da imajući u vidu da je pokrenut postupak inspekcijskog nadzora, koji je i dalje u toku, a koji može imati neposredan uticaj na zakonitost sprovedenog konkursnog postupka, sve dalje odluke su uslovljenje potvrdom ispravnosti i zakonitosti same procedure, te da je cilj da se postupak završi na način koji će biti zakonit, transparentan i zasnovan na potpuno utvrđenim činjenicama.