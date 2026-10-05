Ana Rajković je objasnila kako je došlo do promjene i šta za njih oboje znači predstojeći čin.

Izvor: Instagram printscreen

Manekenka Ana Rajković i fudbalski golman Predrag Rajković koračaju zajedno kroz život punih devet godina. Tokom zajedničkog života dobili su troje djece – Relju, Tadiju i Noru. Porodica već neko vrijeme živi u Saudijskoj Arabiji, u skladu sa dogovorom sa početka zajedničkog života da cijela porodica ide zajedno gdje god ih vodi fudbalerova karijera.

Poznati bračni par nedavno je obilježio drugi rođendan ćerke Nore. Tema rođendanske zabave bila je inspirisana likom Zvončice iz priče o Petru Panu, koju djevojčici obično čita stariji brat Relja.

Vidi opis Ana i Predrag Rajković nakon 9 godina braka presjekli i donijeli važnu odluku: Evo šta planiraju nakon troje djece Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IG printscreen / rajkovic__ana Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: IG printscreen / rajkovic__ana Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IG printscreen / rajkovic__ana Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: IG printscreen / rajkovic__ana Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IG printscreen / rajkovic__ana Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: IG printscreen / rajkovic__ana Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: IG printscreen / rajkovic__ana Br. slika: 7 7 / 7

O izboru teme za rođendansku proslavu, supružnici su otkrili:

"Kada smo razmišljali o temi za njen drugi rođendan, Zvončica se potpuno prirodno nametnula. Željeli smo da sve bude nježno, bajkovito i pomalo magično".

O životu van Srbije

Djeca poznatog para su nerazdvojna i svo slobodno vrijeme nakon škole i vrtića provode u zajedničkoj igri. O razlozima njihove povezanosti i životu van Srbije, supružnici su rekli:

"Njihovoj bliskosti vjerovatno je doprinio i naš život u inostranstvu. Kada ste daleko od šireg kruga porodice i prijatelja, još više ste okrenuti jedni drugima".

O svojoj porodičnoj filozofiji dodali su kratko:

"Ako nas pitate, porodični život zaista znači – živjeti zajedno".

Crkveno vjenčanje za 10. godišnjicu braka

Rajkovići uveliko prave planove za jubilarnu, desetu godišnjicu braka, kada planiraju da organizuju crkveno vjenčanje. Kada su se građanski vjenčavali, napravili su intimno slavlje za najuži krug ljudi, ali crkveni obred tada nije bio moguć jer Predrag nije bio kršten.

Ana Rajković je objasnila kako je došlo do promjene i šta za njih oboje znači predstojeći čin:

"Za desetu godišnjicu planiramo crkveno vjenčanje. Kada smo se vjenčavali, napravili smo intimno slavlje sa najbližima, ali Peđa tada nije bio kršten i crkveno vjenčanje nije bilo moguće. Kasnije, kada, smo željeli da krstimo djecu, i on se krstio zajedno sa njima, što je za nas bilo izuzetno emotivno. Zato želimo da za deset godina braka konačno izgovorimo svoje zavjete i pred Bogom i da taj dan proslavimo onako kako smo oduvijek zamišljali".

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(Hello / MONDO)