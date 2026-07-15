Najveći rast cijene zabilježen je kod eurodizela, koji će se prodavati po 1,67 eura za litar, odnosno devet centi skuplje.

Izvor: MONDO

Od ponoći, 16. jula u Crnoj Gori će poskupjeti sve vrste goriva, a najveće povećanje zabilježeno je kod eurodizela, čija je cijena viša za devet centi po litru, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Od ponoći litar eurosupera 98 koštaće 1,68 eura, što je dva centa više nego do sada, dok će eurosuper 95 koštati 1,64 eura, takođe uz poskupljenje od dva centa.

Najveći rast cijene zabilježen je kod eurodizela, koji će se prodavati po 1,67 eura za litar, odnosno devet centi skuplje.

Poskupjelo je i lož ulje, čija će nova cijena iznositi 1,58 eura po litru, što je povećanje od sedam centi.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će se naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata obaviti 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 21. jula.