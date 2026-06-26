Dionica auto-puta od Mateševa do Andrijevice, za koju su danas počeli pripremni radovi, predstavlja još jednu potvrdu da Crna Gora gradi odgovorno, planski i u interesu svih građana, poručio je premijer Milojko Spajić.

Izvor: Mediabiro

On je govorio na ceremoniji u Mateševu povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici auto-puta Bar–Boljare, od Mateševa do Andrijevice, dugoj 23 kilometra, prenosi Dan.

Spajić je podsjetio da je njegova namjera bila da se ova ceremonija održi još prije dvije godine, kao i da radovi na drugoj dionici počnu tokom prve godine mandata aktuelne Vlade.

„Ta namjera odražavala je realnu potrebu da što prije umrežimo i povežemo sjeverni i južni region države, ali i da osnažimo saobraćajnu vezu sa susjednim zemljama kao ključnim preduslovom za dinamičniji ekonomski rast“, rekao je Spajić, dodajući da strpljenje pretvara želje u prilike.

Kako je naveo, odlučnost Vlade prepoznali su Evropska unija (EU) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koje su pokazale spremnost da podrže realizaciju projekta.

„Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koji je EU ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona eura kredita pod izuzetno povoljnim uslovima - do ovog trenutka došli smo uz sprovođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju povjerenje“, kazao je Spajić.

On je istakao da su povjerenje i transparentnost ključni principi realizacije ovog projekta.

Spajić je rekao da ne želi da se vraća na greške iz prošlosti kako bi kritikovao prethodnike, već da mu je cilj da se takvi propusti više ne ponavljaju, piše Dan.

„Niti je ova prilika ona u kojoj treba gledati unazad. Ali sam onaj koji nipošto neće dozvoliti da se neke greške iz prošlosti ponove. Upravo zato ni najmanji detalj ovoga puta nije prepušten slučaju“, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, cilj je da do 2028. godine Crna Gora bude u punom zamahu najvećeg infrastrukturnog investicionog ciklusa.

Spajić je naglasio da žele da grade puteve, željeznicu, mostove i koridore koji će omogućiti da Crna Gora dostigne standarde razvijenijih evropskih država, pa i da ih prestigne.

Kako je naveo, ugovor za ovu dionicu ne ostavlja prostor za improvizacije i maksimalno štiti interese države.

Dodao je i da novi Zakon o auto-putu uklanja dosadašnje poreske rupe, čime se ukida mogućnost da pojedinci ostvaruju privilegije kroz poreske olakšice na račun građana Crne Gore.

Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić rekao je da nastavak izgradnje auto-puta Bar–Boljare predstavlja jedan od najznačajnijih razvojnih i infrastrukturnih projekata u savremenoj istoriji Crne Gore.

„Ova dionica ima poseban značaj za razvoj doline Lima i bolje povezivanje sjevera Crne Gore, posebno opština Andrijevica, Berane, Plav, Gusinje, Rožaje. Njena izgradnja unaprijediće kvalitet života građana, doprinijeti razvoju privrede i učiniti putovanja bržim i bezbjednijim“, rekao je Ljiljanić.

On je naveo da će se po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizati za manje od 40 minuta, prenosi CdM.

„Za Monteput ovaj projekat predstavlja istovremeno obavezu, odgovornost i privilegiju. Svjesni smo značaja, ali i složenosti ove dionice, koju karakterišu brojni objekti i veoma zahtjevni geološki uslovi“, naveo je Ljiljanić, dodajući da će radovi biti realizovani odgovorno, stručno i transparentno, u predviđenim rokovima i u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i bezbjednosti.

On je naglasio da uspješna realizacija projekta zahtijeva dobru saradnju svih učesnika – državnih institucija, projektanata, izvođača, nadzora i lokalnih samouprava.

Ljiljanić je posebno zahvalio lokalnom stanovništvu mjesnih zajednica Mateševo, Bare Kraljske, Sunga, Gnjili Potok, Sjenožeta, Kralje, Slatina i Andrijevica na podršci, strpljenju i konstruktivnim sugestijama.

„Vjerujem da ćemo zajedničkim radom izgraditi dionicu koja će donijeti dugoročnu korist ovim krajevima i budućim generacijama“, kazao je Ljiljanić.

On je zahvalio Vladi Crne Gore i resornim ministarstvima na podršci, kao i Evropskoj komisiji i EBRD na finansijskoj pomoći i kontinuiranom partnerstvu.

Ljiljanić je podsjetio da je upravo za ovaj projekat EU odobrila najveći pojedinačni bespovratni grant koji je Crna Gora do sada dobila, piše CdM.

Prema njegovim riječima, predstoji zahtjevan posao, zbog čega od projektanta i izvođača radova, konzorcijuma PowerChina, STECOL i PowerChina Chengdu, očekuju profesionalan pristup i visok kvalitet izvođenja.

„Ista očekivanja imamo i od nadzornog organa i konsultanata, čija će uloga biti od izuzetnog značaja. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom, uz međusobno povjerenje i poštovanje najviših standarda, uspješno realizovati ovaj projekat i izgraditi dionicu na koju ćemo svi biti ponosni“, poručio je Ljiljanić.