Izrael i Liban potpisali sporazum o prekidu vatre.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA

Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je večeras da su Izrael i Liban dogovorili prekid vatre uz djelimično povlačenje izraelske vojske iz Libana, prenosi "Skaj Njuz". Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je večeras da je Iran prekršio prekid vatre zbog napada dronovima na teretne brodove u Ormuskom moreuzu.

Što se tiče Izraela i Libana, dogovoren je prekid vatre. Izrael će povući svoje kopnene snage sa juga Libana.

Međutim, izraelska vojska kontroliše Befort zamak i odatle neće povući svoje snage. Oglasio se i premijer Izraela Benjamin Netanjahu koji je potvrdio da je dogovoren prekid vatre, ali da će dio kopnenih snaga izraelske vojske ostati na jugu Libana.

"Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla.

Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži", rekao je Rubio.