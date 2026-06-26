Legendarni Etore Mesina je napustio Olimpiju Milano

Izvor: Mattia Martegani / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski trener Etore Mesina napustio je Olimpiju Milano posle sedam godina. Legendarni šef struke tim je preuzeo 2019, a poslednju godinu obavljao je funkciju predsjednika kluba.

Došao je dan za oproštaj. Odlazak Mesine iz Milana kraj je jedne ere i to nije floskula. Mesina je osvojio 10 titula za sedam godina u klubu, a čak četiri puta bio je šampion Italije. Uspio je da stigne i do Fajnal-fora elitnog takmičenja, ali je jasno da je poslednjih sezona klub poklekao.

Kako je prenela agencija ANSA, Mesina je odluku saopštio Bordu Evrolige, a izostaje još samo zvanična potvrda kluba. U "gradu mode" plan je da Milano krene novim putem, pošto je u pitanju rekonstrukcija tima.