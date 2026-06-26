Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv M.M, koji se sumnjiči za krivična djela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz te institucije.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Kako su naveli, optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na dalje postupanje, prenosi Dan.

"Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je od 2014. do 2019. u Novom Pazaru, kao i u periodu od 2019. do kraja aprila ove godine na teritoriji više opština u Crnoj Gori, zloupotrebom odnosa zavisnosti i teških prilika članova svoje porodice, vrbovao suprugu i maloljetnu djecu i zahtijevao da prosjače po vjerskim objektima, kućama, firmama i ugostiteljskim objektima", kaže se u saopštenju.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici istakli su da se M.M. tereti i da je u više navrata fizički zlostavljao suprugu i ugrožavao njenu sigurnost, piše Dan.

" Tako što je u više navrata nakon verbalnih svađa udarao otvorenim dlanom i šakom u predjelu glave i upućivao prijetnje da će ubiti i nju i sebe, što je kod oštećene izazvalo osjećaj straha i ugruženosti", navodi se u saopštenju.