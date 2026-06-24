Privredni sud odbio je predlog za otvaranje stečajnog postupka nad kompanijom Vektra Boka, koji su krajem decembra prošle godine podnijeli Danilo Matijašević, Slobodan Đokić, Živko Radenović i Darko Rabrenović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Matijašević je za RTHN kazao da će na ovu odluku uložiti žalbu Apelacionom sudu, ističući da je njome otvoren prostor za nastavak postupka prodaje hotela Plaža putem javnih izvršitelja.

Sudija Privrednog suda Nemanja Popović sredinom juna donio je rješenje kojim je odbijen zahtjev za pokretanje stečaja u Vektra Boki. Predlog su podnijeli bivši i sadašnji zaposleni zbog neizmirenih potraživanja po osnovu zarada, prenose Vijesti.

Matijašević, koji posjeduje trećinu akcijskog kapitala kompanije, smatra da je tokom postupka napravljeno više procesnih propusta. Kako navodi, prije donošenja odluke nije održano ročište, zbog čega će zatražiti preispitivanje rješenja pred Apelacionim sudom.

Prema njegovim riječima, ovakva odluka suda omogućava nastavak prodaje imovine Vektra Boke, prvenstveno hotela Plaža, kako bi se namirila značajna potraživanja po osnovu neisplaćenih zarada nekadašnjeg i sadašnjeg rukovodstva, pišu Vijesti.

Matijašević je podsjetio da hotel Plaža, prema ugovoru o privatizaciji, nije mogao biti predmet opterećenja. Takođe je naveo da je račun kompanije u blokadi duže od sedam godina, te da je iznos blokade premašio 11 miliona eura.