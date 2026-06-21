Državna kompanija 2025. završila sa gubitkom od 92 miliona eura, dok su kreditne obaveze porasle na više od 207 miliona

Izvor: MONDO

Državna Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) tokom prošle godine zaključila je pet kreditnih aranžmana ukupne vrijednosti 88,5 miliona eura za nabavku i refinansiranje električne energije, prenosi portal Dan.

Prema navodima tog medija, zaduženja su realizovana u godini u kojoj je EPCG poslovala sa gubitkom od 92 miliona eura, što je, kako je ranije saopšteno, uglavnom posljedica višemjesečnog zastoja u radu Termoelektrane Pljevlja zbog ekološke rekonstrukcije.

Portal Dan navodi da su ukupne obaveze po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita na kraju 2025. godine iznosile 207,8 miliona eura, dok su godinu ranije bile 111,8 miliona eura. Istovremeno, koeficijent zaduženosti kompanije porastao je sa 5,7 na 17,35 odsto.

Najveći kredit EPCG je prošle godine ugovorila sa Erste bankom u iznosu od 50 miliona eura. Kako se navodi u revizorskom izvještaju, sredstva su bila namijenjena za finansiranje i refinansiranje nabavke električne energije, a kredit će se otplaćivati od avgusta 2026. do jula 2029. godine.

Pored toga, kompanija je kod Hipotekarne banke ugovorila dva kredita ukupne vrijednosti 19,5 miliona eura, dok su dodatna sredstva obezbijeđena kroz kredit od četiri miliona eura kod Zirat banke i kredit od 15 miliona eura kod Crnogorske komercijalne banke.

Kako prenosi Dan, Vlada Crne Gore nedavno je dala saglasnost na novo zaduženje EPCG u iznosu od 70 miliona eura. Od tog iznosa, 30 miliona eura predviđeno je za refinansiranje kratkoročnih kredita uzetih tokom prošle godine, dok će preostalih 40 miliona biti usmjereno na sanaciju i proširenje kapaciteta hidroelektrane „Perućica“.

Na čelu EPCG nalazi se predsjednik Odbora direktora Milutin Đukanović, dok funkciju izvršnog direktora obavlja Zdravko Dragaš, koji je krajem prošle godine naslijedio Ivana Bulatovića.