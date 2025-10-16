Kompanija ističe da su sve eventualne nepravilnosti uočene tokom radova otklonjene u hodu, uz pojačan nadzor i aktivno učešće izvođača – kineske državne kompanije DEC.

Elektroprivreda Crne Gore saopštila je da projekat ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja napreduje po planiranoj dinamici, te da će postrojenje biti uključeno 15. novembra 2025. godine, kako je predviđeno osnovnim ugovorom.

Kompanija je reagovala povodom, kako navodi, „netačnih i tendencioznih informacija" koje su se u posljednje vrijeme pojavile u pojedinim crnogorskim medijima, a tiču se rokova i toka realizacije radova.

"Podsjećamo da je projekat započet 2020. godine, na osnovu ugovora čija je struktura i tehnička dokumentacija sadržala niz manjkavosti. Upravo zato EPCG je preduzela mjere da projekat stavi pod punu kontrolu, unaprijedi tehnička rješenja i obezbijedi da svi radovi budu izvedeni u skladu sa najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine" navodi se u saopštenju.

Prema informacijama kompanije, radovi su u završnoj fazi i odvijaju se u skladu sa planom. Probni rad elektrane počeće 15. novembra 2025. godine i trajaće nekoliko mjeseci, uključujući topla i hladna ispitivanja, fino podešavanje sistema i sinhronizaciju svih postrojenja.

"To ne znači prolongiranje roka, već tehnički i zakonski predviđenu fazu procesa puštanja u rad" naglašavaju iz EPCG.

Kompanija ističe da su sve eventualne nepravilnosti uočene tokom radova otklonjene u hodu, uz pojačan nadzor i aktivno učešće izvođača – kineske državne kompanije DEC. Rok od 25. septembra, koji se pojavljivao u medijima, bio je, kako precizira EPCG, interni kontrolni rok i ispunjen je u planiranom okviru, pa nije bilo potrebe za alternativnim rješenjima.

U projekat su, po odluci izvođača, uključeni i domaći i regionalni podizvođači, što je dodatno ubrzalo dinamiku, bez novih troškova za EPCG. Radovi se, kako tvrde, odvijaju unutar predviđenog budžeta.

"Odbacujemo insinuacije da postoji rizik od prolongiranja ili ugrožavanja energetskog sistema Crne Gore. Naprotiv – riječ je o jednom od najvažnijih i najkompleksnijih energetskih projekata u zemlji, koji će obezbijediti dugoročnu stabilnost sistema i usklađenost sa EU ekološkim direktivama" poručuje EPCG.

U saopštenju se dodaje da „pojedinci i interesne grupe, kojima stabilna i uspješna EPCG ne odgovara, pokušavaju da umanje značaj projekta".

"Takvi pokušaji neće proći. Projekat je pod potpunom kontrolom, radovi se privode kraju, nijedan ugovorni rok nije mijenjan, a 15. novembar ostaje datum kada TE Pljevlja ponovo ulazi u pogon" zaključuje se u saopštenju EPCG