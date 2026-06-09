Na dnevnom redu Skupštine uskoro bi se mogao naći predlog zakona o obeštećenju bivših radnika Solane “Bajo Sekulić”, kojim stečajna uprava već 16 godina duguje oko 900 hiljada eura na ime neisplaćenih zarada i doprinose za pet i po godina staža.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

To je “Vijestima” potvrdio poslanik Force Ilir Čapuni koji je i inicirao izradu zakonskog rješenja, koja je u toku.

“U saradnji sa radnicima solane ‘Bajo Sekulić’ u stečaju, pravnicima i kolegama poslanicima, u toku je priprema zakonskog rješenja za bivše radnike ovog preduzeća koji do sada svoja prava nijesu mogli da realizuju normalnim administrativnim putem tokom 20 godina trajanja stečaja”, kazao je Čapuni.

Naglasio je da postoji razumijevanje parlamentarne većine za probleme bivših radnika solane.

“Pogotovo u trenutku kada treba zatvoriti poglavlje 27 u procesu pristupanja EU. Podsjećam da Solana čini maltene polovinu mjerila za zatvaranje tog poglavlja”, kazao je Čapuni, pišu Vijesti.

On je kazao da se u Skupštini uskoro očekuje izglasavanje predloga zakona o obeštećenju bivših radnika Kombinata aluminijuma Podgorica, čija su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski rashodovana a kojima je radni odnos prestao usljed stečaja koji su predložili predstavnici parlamentarne većine. Prije toga, naveo je, sličnim zakonom tretiran je i problem radnika drvoprerađivačke industrije.

Solana je od 2005. godine bila u programiranom a od 2011, u klasičnom stečaju. Zadnju berbu soli imala je 2013, a potraživanja radnika datiraju od 2009. i 2010. godine. U znak protesta zbog dugovanja, radnici su lani u nekoliko navrata blokirali saobraćajnicu Ulcinj-Bar, ali Uprava policije ove godine nije dala zeleno svijetlo za blokadu puteva, prenose Vijesti.

U Skupštini je na predlog Demokrata prošle godine usvojen zakon po kome su bivši radnici drvoprerađivačke industrije koja su pošla u stečaj dobili po 12.000 eura, dok će onima koji su dobili otpremnine, iznos biti umanjen zavisno od tih isplata.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je nedavno saopštilo da je završena administrativna kontrola svih pristiglih zahtjeva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, gdje je ukupno pregledano 7.334 zahtjeva.

Kazali su da zasada nije moguće utvrditi konačan broj podnosilaca zahtjeva koji će ostvariti pravo na finansijsku podršku, jer je u toku pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, prije svega od Ministarstva finansija i Fonda rada, kao i postupak dopune dokumentacije.

“Struktura podnijetih zahtjeva ukazuje da opštine sa sjevera Crne Gore, uključujući i Nikšić, čine 83,2% ukupnog broja prijava, što potvrđuje da je najveći broj bivših zaposlenih iz ovog regiona obuhvaćen predmetnim postupkom. Posmatrano po bivšim privrednim društvima, najveći broj zahtjeva podnijeli su bivši radnici RO fabrike celuloze i papira Berane, zatim INIS ‘Marko Radović’ Podgorica, Gornji Ibar Rožaje, DP Javorak Nikšić, kao i Korporacije ‘Jakić’ AD Pljevlja i drugih preduzeća iz drvoprerađivačkog i šumarskog sektora”, piše u saopštenju.

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore (JPNPCG) nastaviće da upravlja imovinom ulcinjske Solane “Bajo Sekulić” u stečaju i u naredna tri mjeseca, saznaju “Vijesti”.

Ugovor o prethodnom zakupu na takođe tri mjeseca, istekao je polovinom maja pa je Vlada bila prinuđena da NP produži ugovor jer još nije formirana upravljačka, koja bi preuzela te poslove.

Nacionalni parkovi upravljaju solanom od 2015, na osnovu ugovora o zakupu koji je aneksima produžavan na godišnjem nivou u cilju održavanja jedinstvenog eko sistema.

Vlada je u međuvremenu, na sjednici od 4. juna ove godine, utvrdila predlog statuta novog preduzeća koje će upravljati solanom.

U tom dokumentu piše da će pretežna djelatnost nove upravljačke strukture, u kojoj udio Vlade iznosi 60 odsto a Opštine Ulcinj 40 odsto, biti djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova.

Osim toga, pod uslovom da ne ometa, ugrožava ili sprečava pretežnu djelatnost, preduzeće se može baviti održavanjem istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika, uzgojom ribe u slatkovodnim i morskim ribnjacima i vađenjem soli, pišu Vijesti.