On je, u objavi na društvenoj mreži Iks, rekao da pitanje glasi - da li će za najveći dio zaposlenih, po sadašnjem obračunu, doći do smanjenja ličnog koeficijenta, i time i do smanjenja njihovih budućih penzija.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da, po već sada ustaljenom maniru, on pita jedno, a Vlada odgovara drugo.

"Primjera radi, neko ko sada prima platu 600 eura, po sadašnjem obračunu, će nakon predloženih mjera i redistribucije doprinosa na PIO, imati umanjenje ličnog koeficijenta sa 0.7 na 0.6 (ili za 14 odsto), pa samim tim i nižu penziju. Vlada mora da pod hitno da razjasni ovo pitanje gradjanima", napisao je Milatović.

Pitanje glasi - da li će za najveći dio zaposlenih, po sadašnjem obračunu, doći do smanjenja ličnog koeficijenta, i time i do smanjenja njihovih budućih penzija?



Iz izvršne vlasti su kazali da visina doprinosa ne određuje visinu penzije, "te je samim tim jasno da do umanjenja penzija i ne može doći u narednom periodu".