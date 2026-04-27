Izvor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Radovi na rekonstrukciji Bokeške ulice, na dionici od Ulice slobode do Njegoševe ulice, u okviru zahvata DUP-a „Nova Varoš – blok F“, uskoro počinju, a kako je saopšteno iz Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, riječ je o projektu koji će se realizovati u postojećim gabaritima sa ciljem unapređenja saobraćajne i komunalne infrastrukture u ovom dijelu grada, prenosi RTV Podgorica.

Radovi obuhvataju rekonstrukciju Bokeške ulice u dužini od 150 metara.

“Širina kolovoza iznosi 4,5 metara, sa paralelnim parkingom uz ulicu širine 1,8 metara. U skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima usvojena je kolovozna konstrukcija sa zastorom od kamenih kocki dimenzija 10×10 centimetara, debljine 10 centimetara, u skladu sa tradicionalnim rješenjem, kao i na prvoj dionici Bokeške ulice, dok se postojeći trotoari zadržavaju”, navodi se.

Saobraćaj će biti regulisan vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, a predviđen je isti režim održavanja saobraćaja tokom izvođenja radova.

Kako su naveli iz Agencije, postojeća hidrotehnička infrastruktura se zadržava i obuhvata vodovod DN150, fekalnu kanalizaciju DN300 i atmosfersku DN315.

“Projektom su predviđeni radovi na usklađivanju visine poklopaca svih instalacija sa novom nivelacijom saobraćajnice, kao i radovi na eventualnim novim priključcima. Takođe, predviđena je veza, odnosno preliv iz revizionog okna RO5918 u reviziono okno RO5920, u cilju rasterećivanja kolektora atmosferske kanalizacije, odnosno kanala sa rešetkom u Njegoševoj ulici”, pojašnjavaju.

Ugovorena vrijednost radova sa PDV-om iznosi 179.736,24 eura, a rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.