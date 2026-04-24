Kompanija “Bemax” koja je glavni podizvođač radova na izgradnji bulevara Tivat-Jaz tvrdi da radovi na izgradnji saobraćajnog prilaza Aerodromu Tivat sa trase novog bulevara, uopšte nisu predviđeni ugovorom koji je investitor izgradnje bulevara, Uprava za saobraćaj sklopila sa izvođačem, kineskom kompanijom “Shangdong”.

“Novi saobraćajni prilaz Aerodromu Tivat nije dio projekta bulevara na kojem radimo, ali je kompanija ‘Bemax’ i pored toga izašla u susret investitoru i ostavila prohodan stari prilaz prema aerodromu. Raskrnica koja se trenutno koristi za prilaz aerodromu je zapravo stari prilaz koji je bio sa Jadranske magistrale, a koji je prema revidovanom projektu bulevara Tivat-Jaz predviđen da se ukine i priključenje ostavi kod novog mosta preko riječice Gradiošnice, a koji je bliže Tivtu”, kazao je “Vijestima” izvršni direktor “Bemaxa” Miladin Mijajlović.

Iako je ljetnja avijacijska IATA sezona na aerodromu Tivat, a sa njome i ljetnja turistička sezona u Boki počela 28. marta, aktuelni saobraćajni prilaz tivatskoj vazdušnoj luci sa trase novog bulevara i dalje je u veoma lošem stanju i pruža izuzetno ružnu sliku sve većem broju turista koji putuju preko ovog aerodroma.

Raskrsnica kojom se sa bulevara skreće prema terminalnoj zgradi aerodroma još nije u potpunosti zavšena niti je njen spoj na bulevara adekvatno nivelisan i asfaltiran, trotoari još nisu izbetionirani, a pješačka ostrva su neuređena i svuda se još nalaze gomile građevinskog materijala. Na ovoj raskrsnici inače, već danima gotovo da uopšte nema nijednog radnika niti građevinske mašine. Prilaz vazdušnoj luci je stoga u katastrofalnom stanju, posebno imajući u vidu činjenicu da Aerodrom Tivat treba da bude glavna dolazna kapija preko koje će u Crnu Goru već 5. doputovati lideri EU na Samit Evropska unija - zapadni Balkan čiji je naša država domaćin.

Iz Uprave za saobraćaj koja je investitor izgradnje bulevara, nisu precizno odgovorili na pitanje “Vijesti” zbog čega, uprkos činjenici da je ljetnja avijacijska i turistička sezona u Tivtu počela prije skoro mjesec, još nijezavršeno makar uređenje saobraćajnog prilaza tivatskom Aerodromu koje je jedno od najpriopritetnijih mjesta na cijeloj trasi bulevara.

“Riječ je o infrastrukturno zahtjevnom projektu koji se realizuje fazno, uz stalnu koordinaciju svih uključenih subjekata i prilagođavanje dinamike radova u skladu sa tehničkim i organizacionim zahtjevima na terenu”, naveli su iz Uprave na čijem je čelu direktor Radomir Vuksanović.

Iz poslovodstva “Bemaxa” kažu da radovi na izgradnja novog saobraćajnog prilaza aerodromu onako kako je on nacrtan u projektu bulevara, uopšte nisu predviđeni ni ugovoreni prilikom sklapanja posla sa kineskim izvođačem.

“S obzirom na to da je projektom predviđeno uklanjanje starog prilaza, imali smo zahtjev od investitora, Uprave za saobraćaj da se na tom dijelu ostave oboreni ivičnjaci kako bi i dalje postojala privremena komunikacija, naglašavamo privremena, prema Aerodromu Tivat, što je kompanija ‘Bemax’ i učinila”, kazao je “Vijestima” Mijajlović.

On je dostavio i fotografije započetog novog priključka za prilaz Aerodormu koji je predviđen projektom bulevara, a od kojeg saobraćajnica prema terminalnoj zgradi treba da prođe dijelom kompleksa u blzini tivatske vazdušne luke gdje se nalazi nekadašnje carinsko skladište firme “Optimus” koje je zvanično privremeni objekat u zoni morskog dobra i koji je do sada morao da bude uklonjen što se još nije desilo.

Mijajlović kaže da u ovakvoj sutuaciji, da nije odstavljen funkcionalan stari prilaz aerodromu, uopšte ne bi bilo prohodnog puta kojim bi putnici mogli pristupiti tivatskoj vazdušnoj luci.

“Kao odgovorna i ozbiljna kompanija saglasni smo da je takav prilaz neadekvatan i stojimo na raspolaganju za rješavanje tog problema. Međutim, potremna nam je zvanična instrukcija - zahtjev od strane investitora kako bi mogli uopšte pristupiti bilo kakvim radovima koji nisu sastavni dio projekta bulevara Tivat-Jaz, jer kao što je poznato, svi radovi se moraju izvoditi u potpunom skladu sa projektnom dokumentacijom, bez bilo kakvih improvizacija”, kazao je direktor “Bemaxa”.