Uprava za saobraćaj poništila je drugi 7,32 miliona eura vrijedan tender za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog mosta na Morači, nakon što su tri zainteresovana konzorcijuma isključena iz postupka. Obnova postojećeg i gradnja novog mosta planirani su u okviru već započete rekonstrukcije Ulice Vojislavljevića, prenose Vijesti.

Drugi po redu tender za ovaj posao raspisan je krajem prošle godine a trajao je do sredine februara. Na odluku Uprave o poništenju postupka, postoji mogućnost žalbe još deset dana.

Ulica Vojislavljevića duga oko 3,2 kilometra se rekonstruiše u dva dijela, kroz obnovu bulevara i drugu fazu od 650 metara do kružnog toka na Cetinjskom i Nikšićkom putu, unutar koje će se vršiti radovi na starom i novom mostu. Postojeći most na ovom mjestu je izgrađen 1979. godine, dok će se novi graditi uz njega. Nakon kompletne rekonstrukcije, ulica će biti pretvorena u bulevar sa četiri saobraćajne trake.

Konzorcijum “Intermost”, koji čine ta firma, “Bemax” i “Monting inženjering” su za ovaj posao ponudili 6.385.263 eura. Osim njih, “Strabag” i “Crnagoraput” su sa podugovaračima “Geospin” i “Ramel”, ponudili 6.882.948 eura. Treći konzorcijum su “Shadong foreign economic & tehnical cooperation”, “Shadong Luqiao group” i “Briv construction”, koji su ovaj posao htjeli za 7.126.226 eura, dok im je podugovarač “Xenergy”, pišu Vijesti.

“Imajući u vidu da su svi ponuđači isključeni iz postupka javne nabavke, to su se stekli uslovi iz člana 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da je naručilac dužan da poništi postupak javne nabavke ako nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka. Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od deset dana, od dana objavljivanja odluke...”, navodi se u odluci Uprave.

Konzorcijum “Shadong” i “Briv” je isključen jer je Uprava utvrdila da je “Shadong Luqiao group” ovlastio jednu, dok je tendersku izjavu potpisala druga osoba.

“Strabag” i “Crnagoraput” su isključeni jer pri tenderskoj podjeli poslova, nisu naveli ko je odgovoran za radove jake i slabe struje niti ko nabavlja materijal za te svrhe, dok je utvrđeno da dvije kompanije nisu ispravno dodijelile ni dio inženjerskih poslova.

Konzorcijum “Intermost” je odbijen jer je “Monting inženjering” kao dokaz, dostavio potvrdu izvođača radova za kojeg su radili na projektu mosta u Albaniji - ali ne i potvrdu investitora, odnosno tamošnje Uprave za puteve. Uprava za saobraćaj im je tražila da dostave dopunu dokumentacije, ali su oni opet dostavili identične papire uz dodatne reference, nakon čega su isključeni, prenose Vijesti.

Sličnu sudbinu su imali ponuđači tokom prvog tendera, jer su na kraju svi isključeni. Taj tender je raspisan početkom juna prošle godine, a trajao je do sredine septembra, dok su na njega pristigle tri ponude. Sve tri su isključene, a tender je nakon žalbi poništen krajem novembra prošle godine.

Postojeći most preko rijeke Morače izgrađen je po tadašnjem Generalnom urbanističkom planu Titograda, a prema opštim urbanističko-tehničkim uslovima (UTU) planirano je da se rade dva paralelna mosta sa međuprostorom od 30 centimetara.

Rekonstrukciju Ulice Vojislavljevića radi kompanija “Crnagoraput”, dok je planirano da radovi započeti sredinom maja prošle godine, budu završeni za godinu i po. Nadzor na ovom projektu radi “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja”, a izgradnju zajednički finansiraju Uprava za saobraćaj sa 7,5 miliona eura i Glavni grad sa oko 4,4 miliona eura bez PDV-a.

Ovaj projekat sufinansiraju Uprava za saobraćaj i Glavni grad, pri čemu Uprava plaća radove na objektima, kanalizaciji, kolovozu i ugradnji saobraćajne signalizacije, a Glavni grad izradu i reviziju glavnog projekta, eksproprijaciju, izgradnju vodovoda, instalacija struje i izmještanje postojećih komunalnih instalacija.

Cilj ovog projekta je trajno rješenje saobraćajnog uskog grla na jednoj od najopterećenijih dionica u Podgorici.