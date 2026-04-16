Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici dala saglasnost Elektroprivredi za zaduženje kod KfW banke zbog realizacije projekta "Perućica Faza III – Sanacija i proširenje kapaciteta agregatom A8".

Kako je saopšteno iz Vlade, data je saglasnot za dugoročno zaduženje u iznosu od 40 miliona eura, sa rokom otplate od 10,5 godina, sa petogodišnjim grejs-periodom, te redovnom kamatnom stopom koja se utvrđuje kao zbor margine od 2,23 odsto na godišnjem nivou i važećeg swap rate-a za odgovarajući kamatni period.

"U diskusiji je naglašeno da je ugradnja agregata A8 dio šireg procesa modernizacije i povećanja kapaciteta HE 'Perućica', koji uključuje i radove na kanalima, revitalizaciju, te rekonstrukciju drugih agregata (npr. A6, A7), kako bi se osigurala efikasnija i dugoročno održiva proizvodnja. Projekat neće samo povećati proizvodnju električne energije, već i omogućiti dodatnu fleksibilnost i bolju integraciju obnovljivih izvora u crnogorski elektroenergetski sistem", navodi se u saopštenju Vlade.

Dodali su i da je usvojena Informacija o zahtjevu Elektroprivrede Crne Gore AD za kreditno zaduženje u iznosu od 30 miliona eura radi refinansiranja postojećih kratkoročnih obaveza.

"U diskusiji je naglašeno da se kreditno zaduženje odnosi na refinansiranje kratkoročnih kredita uzetih tokom 2025. godine za obezbjeđenje nedostajućih količina električne energije usljed zastoja Termoelektrane Pljevlja i nepovoljnih hidroloških prilika. Takođe, naglašeno je da se radi o refinansiranju postojećeg duga, a ne o novom neto zaduženju, čime se ne povećava ukupna izloženost EPCG. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost Elektroprivredi Crne Gore AD za zaključenje navedenog kredita", ističe se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je, takođe, usvojena Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Francuskom razvojnom agencijom (Agence Francaise de Developpement – AFD) u vezi sa drugom tranšom zajma za razvojne politike (Development Policy Loan – DPL) u iznosu do 100.000.000 eura.

Prema njihovim riječima, DPL 2024 aranžman, ukupne vrijednosti od 180 miliona eura, finansirale su tri međunarodne finansijske institucije i to: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) sa učešćem od 80 miliona eura, OPEC Fond za međunarodni razvoj i Francuska razvojna agencija sa učešćem od po 50 miliona eura.

"Prva tranša kreditnog aranžmana sa AFD-om iz 2024. godine zaključena je u iznosu od 50 miliona eura, na period otplate od 10 godina, grejs periodom od 18 mjeseci i kamatnom stopom od 3,03 odsto godišnje. Na osnovu ranijeg pozitivnog iskustva u saradnji sa AFD-om, Ministarstvo finansija uputilo je, 5. septembra 2025. godine, pismo namjere AFD-u za realizaciju druge tranše kredita u iznosu do 100 miliona eura koji je Odbor direktora te institucije odobrio. Zajmovi za razvojne politike (DPL) su dugoročni finansijski instrumenti koje međunarodne finansijske institucije, poput Svjetske banke, pružaju zemljama u cilju podrške sprovođenju političkih i institucionalnih reformi. Cilj ovih zajmova je da pomognu zemljama u sprovođenju strukturalnih promjena koje će podstaći ekonomski rast i smanjenje siromaštva", piše u saopštenju.

Iz Vlade objašnjavaju da ovaj tip kreditnog aranžmana predstavlja podršku političkim i institucionalnim reformama u oblastima kao što su ekonomski menadžment, upravljanje javnim sektorom, ljudski razvoj, infrastruktura i zaštita životne sredine, u cilju stvaranja uslova za održiv razvoj i rast.

"Tim povodom, Vlada je, kao osnovu za pregovore, prihvatila Nacrt aneksa Okvirnog sporazuma o neobavezujućoj kreditnoj liniji između Francuske razvojne agencije i Crne Gore, kao i Potvrdu o drugom odobrenom kreditu, između Francuske razvojne agencije i Crne Gore", navodi se.