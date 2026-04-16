Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) četiri godine od revizije nije uspostavio kontrolu nad trošenjem budžetskih sredstava u zdravstvu niti je izmijenio ugovore sa zdravstvenim ustanovama koji bi ih obavezali da pravdaju uplaćeni novac.

To je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) kontrolom realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja FZO za 2021. godinu, pišu Vijesti.

U saopštenju DRI piše da je od preostalih 16 nerealizovanih preporuka, realizovao dvije preporuke, nije realizovao devet, tri preporuke su u fazi realizacije, dok se za dvije preporuke ne može ocijeniti status realizacije preporuka.

"Utvrđeno je da nijesu realizovane pojedine ključne preporuke koje se odnose na: unapređenje sistema evidentiranja i izvještavanja o sredstvima prenesenim javnim zdravstvenim ustanovama, izmjene ugovornih odnosa sa zdravstvenim ustanovama u cilju potpunog pravdanja sredstava, unapređenje sistema internih kontrola i finansijskog izvještavanja, usklađivanje podzakonskih akata sa važećim zakonodavstvom, racionalizaciju broja računa javnih zdravstvenih ustanova, kao i uspostavljanje efikasne kontrole trošenja budžetskih sredstava u zdravstvu", saopšteno je.

Dodaju da imajući u vidu da FZO u dužem periodu nije realizovao navedene preporuke, Kolegijum DRI je zaključio da postoje uslovi za sprovođenje kontrolne revizije, odnosno planiranje nove revizije finansijskih izvještaja Fonda, prenose Vijesti.