Crnogorski notari počeli su sa digitalnom ovjerom dokumentacije za registraciju privrednih subjekata, saopšteno je iz Notarske komore Crne Gore.

Kako su naveli, nakon izmjena potrebnih propisa (Zakona o privrednim društvima i dr.) stekli uslovi za primjenu postupka digitalne ovjere dokumentacije u postupcima registracije privrednih subjekata, te da su crnogorski notari od danas započeli sa vršenjem digitalnih ovjera dokumentacije namijenjene osnivannju, statusnim promjenama i registraciji privrednih društava koja se dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata.

“Uvođenjem digitalne ovjere u postupke registracije privrednih subjekata i statusnih promjena privrednih društava dodatno se modernizuje i unapređuje pravni promet u Crnoj Gori, imajući u vidu da se na ovaj način omogućava digitalna ovjera osnivačkih akata (odluka i ugovora o osnivanju, statuta i drugih akata), kao i ugovora o prenosu udjela između osnivača (na kojima je obavezno ovjeriti potpis), čime se obezbjeđuje efikasnije, brže i sigurnije sprovođenje registracionih postupaka”, navodi se u saopštenju, javljaju Vijesti.

Iz Notarske komore su istakli da su notari u prethodnom periodu intenzivno radili na pripremi za implementaciju ovog značajnog koraka u procesu digitalizacije pravnog sistema, kroz obuke, tehničke pripreme i koordinaciju sa nadležnim institucijama, a naročito u pogledu istrajavanja da se usklade relevatni propisi, u prvom redu Zakon o privrednim društvima, što se konačno i dogodilo te je notarima omogućeno vršenje propisanih nadležnosti.

Prema njihovim riječima, primjena digitalne ovjere predstavlja važan iskorak ka savremenijem i pristupačnijem pružanju pravnih usluga, u interesu građana, privrede i cjelokupnog poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

“Notarska komora Crne Gore nastaviće da aktivno doprinosi procesima modernizacije i digitalne transformacije pravosudnog i privrednog sistema, sa ciljem jačanja pravne sigurnosti i efikasnosti institucija”, zaključili su.