Kreditni standardi za preduzeća u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2025. ostali su uglavnom nepromijenjeni, dok su krediti stanovništvu dodatno ublaženi, pokazuje najnovija anketa banaka, koju je objavila Centralna banka Crne Gore CBCG.

U prvom kvartalu 2026. očekuje se ublažavanje uslova za privredu, ali i pooštravanje kreditnih standarda za građane zbog regulatornih ograničenja zaduženja i rasta troškova finansiranja, prenosi CdM.

Kreditni standardi za preduzeća tokom posljednjeg kvartala 2025. godine nijesu značajno mijenjani, dok su banke istovremeno ublažile standarde za sve vrste kredita stanovništvu, navodi se u rezultatima ankete sprovedene među bankama.

Prema očekivanjima bankarskog sektora, već u prvom kvartalu 2026. moglo bi doći do ublažavanja kreditnih standarda za preduzeća svih veličina.

„Povećana konkurencija među bankama, povoljnija ekonomska kretanja i veća spremnost na preuzimanje rizika mogli bi djelovati u pravcu ublažavanja kreditnih standarda za privredu, iako bi viši troškovi izvora sredstava i veći rizik kolaterala mogli djelimično ublažiti ovaj trend“, stoji se u anketi, piše CdM.

S druge strane, za sektor stanovništva očekuje se pooštravanje kreditnih standarda.

„Regulatorno ograničenje maksimalnog zaduženja u odnosu na zaradu, uz povećane troškove finansiranja i rast nenaplativih potraživanja, moglo bi dovesti do strožijih uslova kreditiranja građana, dok bi konkurencija među bankama i povoljnija ekonomska kretanja mogli ublažiti intenzitet pooštravanja“, naglašavaju banke.

U četvrtom kvartalu 2025. kreditni uslovi za preduzeća pooštreni su kroz strože zahtjeve za kolateral, kraće rokove otplate, manje maksimalne iznose kredita i veće naknade, dok je pad kamatnih marži djelovao u pravcu ublažavanja.

Kod stanovništva je zabilježeno suprotno kretanje – niže kamatne marže, provizije i blaži zahtjevi za hipoteku olakšali su pristup kreditima, iako su stroži zahtjevi za kolateral i učešće djelimično ograničili ublažavanje, prenosi CdM.

Banke očekuju da će se tokom 2026. nastaviti trend ublažavanja kreditnih uslova za građane, prije svega kroz niže kamatne marže, provizije i duže rokove otplate kod potrošačkih kredita, dok bi stambeni krediti mogli biti pooštreni zbog kraćih rokova i većih zahtjeva za učešće.

Anketa pokazuje i da je u četvrtom kvartalu 2025. povećan broj odbijenih zahtjeva za kredite preduzeća, što odražava strože pojedine uslove kreditiranja, dok je kod građana broj odbijenih zahtjeva smanjen zahvaljujući povoljnijim uslovima.

Istovremeno, zabilježen je rast tražnje za kreditima u oba sektora.

„Povećana tražnja preduzeća rezultat je većih potreba za obrtna sredstva, kapitalne investicije i restrukturiranje dugova, dok je kod stanovništva rast tražnje povezan sa refinansiranjem obaveza, kupovinom nekretnina i nabavkom trajnih potrošnih dobara“, navodi se u izvještaju.

Banke očekuju da će tražnja za kreditima nastaviti da raste i u prvom kvartalu 2026, ali umjerenijim tempom, uz nastavak ulaganja privrede i rast potrošnje stanovništva.