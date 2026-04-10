Manjinski akcionari, vlasnici 22 odsto akcija Barske plovidbe, zainteresovani su da prodaju udio u toj brodarskoj kompaniji investitoru iz Dubaija.

Investitor je iskazao interesovanje, ali nijesu zaključili nikakav ugovor koji ih obavezuje, istakao je za Radio Crne Gore Radomir Rudanović, predstavnik manjinskih akcionara, prenosi CdM.

Odbor direktora Barske plovidbe dobio je i vratio pismo o namjerama tog arapskog investitora, jer je sadržalo samo ono što traže, bez konkretne najave ulaganja ili planova poslovanja, izjavio je predsjednik odbora Ćazim Alković.

Vlada je krajem proteklog mjeseca utvrdila konačnu verziju memoranduma o razumijevanju sa investitorom iz Dubaija, Faminas Investments Group, koji planira da otkupi 22 odsto akcija Barske plovidbe od manjinskih akcionara.

Predstavnik manjinskih akcionara Radomir Rudanović ističe da je bilo razgovora sa investitorom još krajem protekle godine, ali ne i konkretnog dogovora.

“Manjinski akcionari su u tom trenutku izrazili spremnost da prodaju svoje akcije. Međutim, moram ovdje da se ogradim. Ta ponuda u ovom trenutku još nije aktuelna i vezano za sve akcionare koje zastupam, njihove akcije su slobodne. Nemamo nijedan potpisan sporazum koji bilo koga obavezuje da proda baš tom konkretnom investitoru”, rekao je Rudanović, navodi CdM.

Kako je ranije saopštio direktor Barske plovidbe Boris Mihajlović, fond iz Dubaija planira da investira oko 60 miliona eura u nabavku novih brodova i rekonstrukciju gata pet.

Predsjednik Odbora direktora Barske plovidbe Ćazim Alković potvrdio je da su dobili, ali i vratili pismo o namjerama kompaniji iz Dubaija.

“Pismo o namjerama nije sadržalo bilo kakve informacije o tom fondu i bilo kakve njegove namjere za buduća ulaganja, već samo njegove zahtjeve koji su se odnosili na to da oni traže da imaju mogućnost izbora izvršnog direktora, da imaju mogućnost veta na značajne strateške odluke i da imaju mogućnost posmatrača u odboru. Ali u tom pismu o namjerama nije bilo informacija o fondu. Nijesu se predstavili. Pored toga, nije bilo ni nekih njihovih namjera o ulaganjima. I Odbor direktora je takvo pismo odbio. Nije bio zainteresovan da raspravlja na takav način i o takvim namjerama”, naveo je Alković, piše CdM.

Predstavnik manjinskih akcionara Radomir Rudanović kaže da je transparentnost, kada je riječ o očekivanjima investitora, pozitivna stvar.

“Važni su spremnost koju je iskazao i transparentne informacije o tome šta želi kao investitor, odnosno kao strateški partner da uradi sa kompanijom. Po meni je to pohvalno i neki model koji bih uvijek predstavljao kao model koji je dobar, da se transparentno kaže – ukoliko želim da ulažem sredstva u kompaniju, želim da imam određena prava u vođenju te kompanije. Sviđalo se to nekom ili ne, trenutna situacija je pat-situacija i sa ovakvim načinom funkcionisanja sudbina Barske plovidbe je jako, jako neizvjesna”, rekao je Rudanović.

Alković je naveo da i Odbor direktora ne spori da je nabavka novih plovila neophodna, takođe i investicije, ali naglašava i da je uz to možda važnije iskustvo budućeg strateškog partnera Barske plovidbe u brodarskom sektoru.

Možda ono što je u ponudi arapskog fonda aktuelnom neće biti sporno novom Odboru direktora, koji će biti biran na Skupštini akcionara Barske plovidbe, zakazanoj za 4. maj.